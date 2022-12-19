إصابة كلبة بصدمة نفسية بعدما سافرت بالخطأ

كشف موقع ويلز أون لاين البريطاني أنه تم شحن كلبة عن طريق الخطأ من لندن إلى السعودية، بدلًا من إرسالها إلى أصحابها في مدينة ناشفيل بولاية تينيسي الأمريكية.

وأفاد مالكا الكلبة البالغة من العمر 5 أعوام أن موظفي شركة الشحن وضعوا حيوانهم الأليف في طائرة أخرى تابعة للخطوط الجوية البريطانية، وأنهما ظلا في حيرة وخوف لساعات قبل أن يكتشفا الحقيقة.

رحلة 60 ساعة

وبعد بحث وتقصٍّ اكتشفت شركة الشحن التي كانت مسؤولة عن نقل الكلبة بلوبيل أن الأخيرة قد وصلت إلى مطار الرياض، ليعاد نقلها مرة أخرى إلى مطار هيثرو في لندن قبل شحنها إلى الولايات المتحدة في رحلة استمرت نحو 60 ساعة مع محطات الانتظار.

واسترسل مالكا الكلبة، ماديسون وجيمس ميلر، أنهما كانا يعتقدان أن الأزمة قد انتهت بوصول “بلوبيل” إليهما سالمة، لكنهما اكتشفا أن “المعاناة” كانت قد بدأت للتو.

لا يستطيعان مفارقة الكلبة

ويوضح جيمس البالغ من العمر 27 عامًا أنه وزوجته لا يستطيعان مفارقة كلبتهما التي أصيبت بصدمة نفسية جراء ما حدث معها، وأنها تسببت لهما بأضرار قدرت بآلاف الدولارات جراء نوبات القلق والغضب.

ولفت الزوجان إلى أنهما استعانا بطبيب بيطري واختصاصي سلوك للمساعدة في علاجها نفسيًّا، موضحين: “هي تتناول دواء مضادًا للقلق ثلاث مرات في اليوم، ولكننا لا نعرف إذا كانت سوف تعود إلى طبيعتها.. إنها تفطر قلبينا”.