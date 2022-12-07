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إصابة نجم الأرجنتين قبل مواجهة هولندا

2022-12-07 الساعة 5:05
إصابة نجم الأرجنتين قبل مواجهة هولندا
المواطن - الرياض

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أربك لاوتارو مارتينيز حسابات المدير الفني لمنتخب الأرجنتين الأول لكرة القدم، ليونيل سكالوني، قبل مواجهة هولندا المرتقبة.

إصابة لاوتارو مارتينيز

وذكر موقعTyC Sport : “لاوتارو مارتينيز يعاني من إصابة، قد تجعله غير قادر على الظهور بشكل كامل مع منتخب التانغو”.

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وعلق وكيل أعمال اللاعب، اليخاندرو كاماتشو خلال تصريحاته للموقع الأرجنتيني: “لاوتارو مصاب، إنه يعاني من ألم شديد في كاحله، يعمل بجد من أجل التخلص من هذا الألم”.

لاوتارو مارتينيز
لاوتارو مارتينيز

وأضاف: “وبمجرد حدوث ذلك سيطير في الملعب، إنه لاعب هداف، كانت أهدافه ضد السعودية (التسللات) من الصعب استيعابها وصعبة، لكن لاوتارو لديه قوة ذهنية كبيرة للمضي والعودة لأفضل نسخة منه”.

واختتم وكيل أعمال نجم منتخب التانغو، قائلًا: “لاوتارو وجوليان ألفاريز يقويان نفسيهما بالمنافسة، إنهما يعملان بشكل جيد لبعضهما البعض”.

لاوتارو مارتينيز
لاوتارو مارتينيز

الأرجنتين ضد هولندا

ومن المقرر أن يلعب منتخب الأرجنتين الأول لكرة القدم ضد نظيره الهولندي، مساء يوم الجمعة المقبل، وذلك ضمن منافسات الدور ربع النهائي من كأس العالم 2022.

منتخب الأرجنتين
لاعبو المنتخب – المصدر @fifaworldcup_ar

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