إصابة نصف ركاب طائرتين إيطاليتين قادمتين من الصين بكورونا

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تعتزم السلطات الصحية في إيطاليا إجراء اختبارات الكشف عن فيروس كورونا لجميع الوافدين من الصين، بعد اكتشاف إصابة ما يقرب من نصف ركاب رحلتين قادمتين من الصين إلى ميلانو بفيروس كورونا.
وكشفت وزارة الصحة الإيطالية، في بيان اليوم، أنها تقوم بفحص اختبارات كورونا التي أُجريت في ميلانو لمعرفة ما إذا كانت هناك متغيرات جديدة من الفيروس أم لا.
ويفرض المسؤولون في إيطاليا قيودًا أكثر صرامة على السفر من البلاد في حال عثورهم على متغير جديد من الفيروس بعد فحص الاختبارات، وفقًا لوكالة بلومبرغ الأمريكية.
وأفادت الوكالة، أن الحكومة الإيطالية تستعد لمناقشة واقعة إصابة نحو نصف ركاب طائرتين قادمتين من الصين بفيروس كورونا، خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم، حيث من المقرر أن يقدم وزير الصحة، أورازيو سيلاتشي، تقريره عن الاختبارات التي جرت في ميلانو.
ووفقًا للوكالة، فإن معظم من ثبتت إصابتهم بفيروس كورونا في ميلانو لم تظهر عليهم أعراض المرض، لكن وسائل الإعلام المحلية ذكرت أن هناك قلقًا متزايدًا بين مسؤولي الصحة بشأن متغيرات كورونا الجديدة الناشئة في الصين.
وكانت الإدارة العامة للجمارك الصينية، أعلنت في وقت سابق من اليوم، أن الصين تعتزم إلغاء اختبار فحص كورونا للمسافرين الوافدين إليها اعتبارًا من 8 يناير المقبل، في إطار سياسة بكين الرامية لتخفيف قيود كورونا.