إصابة نيمار تحبط مدرب البرازيل

وظائف شاغرة لدى شركة أرامكو في عدة مجالات حساب المواطن يوجه رسالة لموظفي القطاعين العام والخاص الإطاحة بـ 9 متورطين في جرائم كبيرة موجبة للتوقيف مخلة بالشرف والأمانة لا دمج لتطبيق توكلنا في توكلنا خدمات حاليًّا سعود بن سلمان ينعى مفرج بن فيصل أبوثنين تطبيق توكلنا يتيح تحديث البيانات الوظيفية للقطاع العام أو الخاص خطيب المسجد النبوي: التزموا سلوك منهج الحق لحماية المجتمع تقويم التعليم توضح آلية إعلان مواعيد نتائج الاختبارات الرقمية والورقية الحج والعمرة: 4 مسارات رئيسة للتطوع في خدمة ضيوف الرحمن مشاهد خلابة لتدفق سيل وادي سمعة شمال قلوة
أثار النجم نيمار قلق مدرب منتخب البرازيل الأول لكرة القدم، تيتي، قبل مواجهة كوريا الجنوبية ضمن منافسات كأس العالم 2022.
وأُصيب نيمار إصابة قوية في الكاحل خلال أحداث الشوط الثاني من مباراة البرازيل وصربيا، وغادر الملعب عند الدقيقة 80، وغاب عن مواجهتي سويسرا والكاميرون، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).
وذكرت صحيفة “سبورت” الكتالونية: “إصابة نيمار أكثر خطورة مما توقعه الجهاز الفني لمنتخب البرازيل، وكانت التوقعات الأولى، تشير إلى أنه سيغيب فقط عن بقية دور المجموعات، قبل أن يشارك في ثمن النهائي بشكل طبيعي”.
وأضافت الصحيفة الكتالونية: “لكن النجم البرازيلي بات شبه مستبعد من مواجهة منتخب كوريا الجنوبية، المقررة في دور الـ16، حيث لم يتدرب بالكرة حتى الآن قبل 72 ساعة من المباراة”.
واختتمت صحيفة “سبورت”، قائلة: “بعض التقارير، تؤكد أن نيمار لن يعود قبل الدور نصف النهائي من المونديال، لكنه يضغط للتواجد في قائمة راقصي السامبا في ربع النهائي، إذا تأهلت البرازيل”.
ومن المقرر أن يلعب منتخب البرازيل الأول لكرة القدم ضد كوريا الجنوبية، مساء يوم الاثنين المقبل، وذلك في إطار منافسات دور الـ16 من نهائيات كأس العالم.