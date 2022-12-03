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إصابة نيمار تحبط مدرب البرازيل

2022-12-03 الساعة 6:29
إصابة نيمار تحبط مدرب البرازيل
المواطن - الرياض

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أثار النجم نيمار قلق مدرب منتخب البرازيل الأول لكرة القدم، تيتي، قبل مواجهة كوريا الجنوبية ضمن منافسات كأس العالم 2022.

غياب نيمار للإصابة

وأُصيب نيمار إصابة قوية في الكاحل خلال أحداث الشوط الثاني من مباراة البرازيل وصربيا، وغادر الملعب عند الدقيقة 80، وغاب عن مواجهتي سويسرا والكاميرون، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

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وذكرت صحيفة “سبورت” الكتالونية: “إصابة نيمار أكثر خطورة مما توقعه الجهاز الفني لمنتخب البرازيل، وكانت التوقعات الأولى، تشير إلى أنه سيغيب فقط عن بقية دور المجموعات، قبل أن يشارك في ثمن النهائي بشكل طبيعي”.

إصابة نيمار
خروج النجم البرازيلي مصابًا – المصدر @BrasilEdition

وأضافت الصحيفة الكتالونية: “لكن النجم البرازيلي بات شبه مستبعد من مواجهة منتخب كوريا الجنوبية، المقررة في دور الـ16، حيث لم يتدرب بالكرة حتى الآن قبل 72 ساعة من المباراة”.

واختتمت صحيفة “سبورت”، قائلة: “بعض التقارير، تؤكد أن نيمار لن يعود قبل الدور نصف النهائي من المونديال، لكنه يضغط للتواجد في قائمة راقصي السامبا في ربع النهائي، إذا تأهلت البرازيل”.

نيمار
النجم البرازيلي – المصدر @fifaworldcup_ar

البرازيل ضد كوريا الجنوبية

ومن المقرر أن يلعب منتخب البرازيل الأول لكرة القدم ضد كوريا الجنوبية، مساء يوم الاثنين المقبل، وذلك في إطار منافسات دور الـ16 من نهائيات كأس العالم.

منتخب البرازيل
لاعبو البرازيل – المصدر @fifaworldcup_ar

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