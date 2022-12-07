إصابة 155 شخصًا بحادث تصادم قطارين في إسبانيا

قالت السلطات الإسبانية إن قطاري ركاب قد تصادما، صباح اليوم الأربعاء، في محطة في منطقة كاتالونيا بشمال شرق إسبانيا، مما أسفر عن إصابة 155 راكبًا.

سبب حادث التصادم في إسبانيا

وبحسب وكالة رويترز، قالت وزيرة النقل في إسبانيا، راكيل سانشيز، للصحفيين بالقرب من موقع الاصطدام، إن المعلومات الأولية تشير إلى أن أحد القطارين كان به عطل في الفرامل.

وأضافت أنه لا زالت تجري دراسة أسباب التصادم.

عدد الإصابات

وقالت خدمات الطوارئ إن 155 شخصًا احتاجوا إلى رعاية طبية، وتم إرسال ثلاثة فقط منهم إلى المستشفيات، حيث كانت أغلب الإصابات طفيفة.

حوادث أخرى

ولفتت رويترز إلى أنه في السنوات الأخيرة وقعت عدة حوادث في نظام قطارات الضواحي في كاتالونيا المعروف باسم Rodalies أو قطارات الضواحي.

ولطالما ألقى المسؤولون الكتالونيون باللوم على نقص التمويل من الحكومة المركزية الإسبانية في صيانة الشبكة الضعيفة.

وفي سياق آخر، يُذكر أن أشرف حكيمي، 24 عامًا، نجم باريس سان جيرمان الفرنسي والمنتخب المغربي، تمكن من إقصاء منتخب إسبانيا من نهائيات كأس العالم فيفا قطر 2022.

وحكيمي هو من مواليد مدينة مدريد الإسبانية لأبوين مغربيين ونشأ خلال فترة طفولته وشبابه في إسبانيا، لكنه رفض قبل سنوات تمثيل المنتخب الإسباني ومفضلًا تمثيل منتخب المغرب؛ لأنه يشعر بالراحة النفسية أكثر عند قدومه لمعسكر منتخب المغرب على عكس الشعور المغاير تمامًا عندما انضم مرتين لمعسكر المنتخب الإسباني، على حد قوله.