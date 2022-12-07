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يلقي المسؤولون باللوم على نقص التمويل

إصابة 155 شخصًا بحادث تصادم قطارين في إسبانيا

2022-12-07 الساعة 2:52
إصابة 155 شخصًا بحادث تصادم قطارين في إسبانيا
المواطن- ترجمة: منة الله أشرف

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قالت السلطات الإسبانية إن قطاري ركاب قد تصادما، صباح اليوم الأربعاء، في محطة في منطقة كاتالونيا بشمال شرق إسبانيا، مما أسفر عن إصابة 155 راكبًا.

إصابة 155 شخصًا بحادث تصادم قطارين في إسبانيا

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سبب حادث التصادم في إسبانيا

وبحسب وكالة رويترز، قالت وزيرة النقل في إسبانيا، راكيل سانشيز، للصحفيين بالقرب من موقع الاصطدام، إن المعلومات الأولية تشير إلى أن أحد القطارين كان به عطل في الفرامل.

وأضافت أنه لا زالت تجري دراسة أسباب التصادم.

عدد الإصابات

وقالت خدمات الطوارئ إن 155 شخصًا احتاجوا إلى رعاية طبية، وتم إرسال ثلاثة فقط منهم إلى المستشفيات، حيث كانت أغلب الإصابات طفيفة.

حوادث أخرى

ولفتت رويترز إلى أنه في السنوات الأخيرة وقعت عدة حوادث في نظام قطارات الضواحي في كاتالونيا المعروف باسم Rodalies أو قطارات الضواحي.

ولطالما ألقى المسؤولون الكتالونيون باللوم على نقص التمويل من الحكومة المركزية الإسبانية في صيانة الشبكة الضعيفة.

إصابة 155 شخصًا بحادث تصادم قطارين في إسبانيا

وفي سياق آخر، يُذكر أن أشرف حكيمي، 24 عامًا، نجم باريس سان جيرمان الفرنسي والمنتخب المغربي، تمكن من إقصاء منتخب إسبانيا من نهائيات كأس العالم فيفا قطر 2022.

وحكيمي هو من مواليد مدينة مدريد الإسبانية لأبوين مغربيين ونشأ خلال فترة طفولته وشبابه في إسبانيا، لكنه رفض قبل سنوات تمثيل المنتخب الإسباني ومفضلًا تمثيل منتخب المغرب؛ لأنه يشعر بالراحة النفسية أكثر عند قدومه لمعسكر منتخب المغرب على عكس الشعور المغاير تمامًا عندما انضم مرتين لمعسكر المنتخب الإسباني، على حد قوله.

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