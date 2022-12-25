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إصابة 27 في حادث انهيار مدرج بالقاهرة

2022-12-25 الساعة 9:31
إصابة 27 في حادث انهيار مدرج بالقاهرة
المواطن - فريق التحرير

تسبب انهيار جزء من مدرج بصالة الدكتور حسن مصطفى بضاحية 6 أكتوبر جنوب القاهرة إصابة 27 مشجعًا لنادي الاتحاد السكندري خلال مباراة فريقها ضد الأهلي في الكأس السوبر المصرية في كرة السلة.

إصابات

وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان أن الحصر المبدئي يشير إلى إصابة 27 مواطنًا ما بين كسور ونزيف معظمها إصابات غير مهددة للحياة وتم نقل 18 منهم إلى مستشفى 6 أكتوبر المركزي، و9 مصابين إلى مستشفى الشيخ زايد التخصصي، وجاري المتابعة.

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وأكدت وزارة الصحة والسكان الدفع بـ21 سيارة إسعاف إلى موقع انهيار المدرج الرياضي بصالة الدكتور حسن مصطفى بمدينة السادس من أكتوبر.

توقف المباراة

وأعلن مدير الصالة مصطفى هدهود في الوهلة الأولى في تصريحات تلفزيونية أن عدد الحالات المصابة وصل إلى 9 حتى الآن بينهم حالة خطرة.

وقرر الاتحاد المصري للعبة إلغاء المباراة نظرًا لتدافع رجال الإسعاف ورجال الأمن لنقل المصابين إلى المستشفيات. وتوقفت المباراة في الربع الثالث وكانت النتيجة تشير إلى تقدم الاتحاد السكندري 67-45.

تفاصيل الحادث

وفوجئ الحضور بسقوط السور الحديدي وجزء من مدرج جماهير الاتحاد السكندري، وهرع رجال الأمن إلى مدرج الفريق السكندري لمحاولة إسعاف الجماهير، كما توافدت عربات الإسعاف.

واتخذ مسؤولو الاتحاد المصري للعبة قرار الإلغاء، حرصًا على سلامة الجماهير واللاعبين، دون الإعلان عن موعد استكمال المباراة أو إعادتها بالكامل.

التدافع

وأعلن المتحدث عن وزارة الشباب والرياضة محمد الشاذلي لبرنامج “على مسؤوليتي” على قناة صدى البلد أن سبب الإصابات هو سقوط المنصة الحديدية الخاصة بكاميرات التصوير بسبب تدافع نحو 500 مشجع من جماهير الاتحاد كانوا متواجدين في المدرج”، مشيرا إلى أن “الإصابات حتى الآن بسيطة والأمور مستقرة”.

وكانت صالة حسن مصطفى تم افتتاحها قبل عامين لاستضافة نهائيات كأس العالم التي نظمتها مصر مطلع عام 2021.

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