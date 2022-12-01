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دون ذكر الأضرار التي لحقت بالحاملة

إصابة 9 بحارة في حريق بحاملة الطائرات الأمريكية أبراهام لينكولن

2022-12-01 الساعة 2:06
إصابة 9 بحارة في حريق بحاملة الطائرات الأمريكية أبراهام لينكولن
المواطن - متابعة

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كشف الأسطول الثالث الأمريكي، أمس الأربعاء عن تعرض 9 بحارة لجروح طفيفة جراء حريق اندلع على متن حاملة الطائرات الأمريكية يو إس إس أبراهام لينكولن.

إخماد الحريق

ووفقًا لبيان الأسطول، فإن طاقم الحاملة تمكن من إخماد الحريق الذي اندلع، دون مساعدة من وحدات أخرى، موضحًا أنه تم التعامل مع البحارة المصابين على متن الحاملة، دون ذكر الأضرار التي لحقت بالحاملة.

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