إصابة 9 بحارة في حريق بحاملة الطائرات الأمريكية أبراهام لينكولن

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كشف الأسطول الثالث الأمريكي، أمس الأربعاء عن تعرض 9 بحارة لجروح طفيفة جراء حريق اندلع على متن حاملة الطائرات الأمريكية يو إس إس أبراهام لينكولن.
ووفقًا لبيان الأسطول، فإن طاقم الحاملة تمكن من إخماد الحريق الذي اندلع، دون مساعدة من وحدات أخرى، موضحًا أنه تم التعامل مع البحارة المصابين على متن الحاملة، دون ذكر الأضرار التي لحقت بالحاملة.