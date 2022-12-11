إصدار 4 ملايين تأشيرة للمعتمرين عبر نسك

أعلنت وزارة الحج والعمرة، اليوم الأحد، عن إصدار 4 ملايين تأشيرة للعمرة لجميع المعتمرين القادمين من دول العالم، وذلك منذ بداية موسم العمرة للعام الجاري 1444هـ.

جهود متواصلة

ويأتي ذلك في إطار جهود الوزارة المستمرة بالشراكة مع عددٍ من القطاعات في منظومة الحج والعمرة لتسهيل قدوم المعتمرين عبر التقديم الإلكتروني من خلال موقع الوزارة ومنصّة “نسك”، بهدف تسهيل رحلة وصول المعتمرين إلى المملكة، وتقديم الخدمات بجودة عالية لتأدية نسك العمرة بيسر وطمأنينة، وإثراء تجربتهم الثقافية والدينية، تحقيقًا لمستهدفات برامج رؤية السعودية 2030.

ويمكن للمعتمرين والزائرين القادمين من الخارج التعرف على طرق الحصول على تأشيرة العمرة والتقديم من خلال الرابط: هنا، مع إمكانية شراء باقة الخدمات والدفع إلكترونيًا عبر منصة “نسك” nusuk.sa ومنصة مقام، عبر الرابط: هنا

جميع أنواع التأشيرات

ويستطيع المسلمون الحاصلون على جميع أنواع التأشيرات التي تتيح دخول المملكة (الشخصية، والزيارة، والسياحية)، وغيرها من الأنواع إمكانية أداء نسك العمرة والزيارة والصلاة في الروضة الشريفة بعد حجز مواعيدهم عبر تطبيق “نسك”، كما مددت السعودية مدة تأشيرة العمرة من 30 يومًا إلى 90 يومًا، والدخول إلى المملكة عبر جميع المنافذ البرية والجوية والبحرية.

ويُسهل تطبيق “نسك” حجز مواعيد أداء العمرة وزيارة المسجد النبوي الشريف بعد حصول المعتمرين القادمين من الخارج على التأشيرة، ضمن إجراءات إلكترونية سهلة وميسرة على مدار الساعة، كما تتيح الوزارة التعرف على قائمة الوكلاء المعتمدين عبر الرابط: هنا