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سببت له حالة من الإغماء

إصلاح ثقبين في المعدة تسببا بتسمم لمريض في بيشة

2022-12-28 الساعة 1:03
إصلاح ثقبين في المعدة تسببا بتسمم لمريض في بيشة
المواطن - فريق التحرير

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تمكن فريق طبي من قسم الجراحة بمستشفى الملك عبدالله ببيشة من إنقاذ مريض يعاني من وجود ثقبين كبيرين في المعدة تسببت له في حالة إغماء وتسمم في الدم.

جراحة عاجلة

وقالت صحة بيشة، في بيان لها: “إن المريض حضر إلى قسم الطوارئ وهو في حالة إغماء وبعد الكشف عليه وعمل الأشعة والتحاليل الطبية اللازمة، تبين وجود ثقبين كبيرين في المعدة من الأمام بطول 2 سم ومن الخلف بطول 4 سم مما تسبب في تسمم في الدم وهبوط حاد في الضغط وقصور في بعض أجزاء الجسم ومنها الكلى”.

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استقرار الحالة

وأضافت صحة بيشة، أنه جرى إنعاش المريض وبعد استقرار حالته تم نقله إلى غرفة العمليات، وأجريت العملية، إذ تم استكشاف وجود كمية من الصديد، وتم استئصال ثلاث أرباع المعدة وتوصيلها مع الأمعاء وعمل أنبوب تغذية مع الأمعاء – وبفضل الله -عادت الأعضاء التي تضررت من جراء التسمم للعمل ومنها الكلى والأعضاء الأخرى، وتم نقل المريض إلى قسم العناية المركزة لإكمال المراحل العلاجية حتى تحسن وخرج من المستشفى وهو يتمتع بصحة جيدة.

 

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