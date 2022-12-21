إصلاح ذات البين تمد جسور التواصل وتركي بن طلال يبارك تأسيسها

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بارك الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز، أمير منطقة عسير، تأسيس جمعية إصلاح ذات البين ببلّسمر وبلّحمر، كما وجه فريق العمل بالجمعية إلى العمل على تحقيق الأهداف المرسومة للجمعية ومد جسور التواصل مع لجنة إصلاح ذات البين، جاء ذلك في خطاب تلقاه رئيس مجلس إدارة الجمعية من رئيس مركز بلسمر، ظافر عبدالله عسيري.
وأعرب رئيس مجلس إدارة الجمعية، محمد بن عبدالرحمن آل دغيم، عن شكره وتقديره هو وزملائه فريق العمل إلى الأمير تركي بن طلال، وأوضح أن توجيه أمير عسير ودعمه لأهداف الجمعية يعد نبراسًا يسيرون على سناه ويعطيهم العزم لمضاعفة الجهد في بناء منظومة متكاملة مع شركاء النجاح؛ سعيًا لخدمة المجتمع.
الجدير بالذكر أن جمعية إصلاح ذات البين ببلّسمر وبلّحمر قد صدر قرار تأسيسها رقم 2284 بتاريخ 14/ 10/ 1443هـ، وذلك بناءً على نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 8) وتاريخ (19/ 02/ 1437هـ)، وبدأت تمارس اختصاصاتها في الإصلاح في قضايا الخلافات والنزاعات العامة، إلى جانب نشر ثقافة التسامح والتصالح في أوساط المجتمع، وللجمعية دور رائد في معالجة قضايا الأسرة والحد من ظاهرة التفكك الأسري وتأهيل المقبلين على الزواج بدورات تدريبية وتأهيلية.