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وسط موجة من البرد القارس

إضراب السكك الحديدية البريطانية يعطل حياة الملايين

2022-12-13 الساعة 2:07
إضراب السكك الحديدية البريطانية يعطل حياة الملايين
المواطن - فريق التحرير

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تسببت إضرابات عمال السكك الحديدية البريطانية في تعطيل حياة الملايين من المواطنين، وسط موجة من البرد القارس.

فوضى السفر

وأضرب الآلاف من عمال السكك الحديدية في المملكة المتحدة، اليوم الثلاثاء، ضمن نزاع طويل الأمد حول الأجور وظروف العمل، مما أجبر الملايين من الأشخاص على العمل من المنزل، وتسبب بفوضى لمن يحاولون السفر.

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وتعد خطط إضراب اتحاد السكك الحديدية والبحرية والنقل، الأكبر في البلاد. وتعمل القطارات فقط من الساعة 7.30 صباحًا حتى 6.30 مساءً في أيام الإضراب هذا الأسبوع، على الرغم من أن العديد من أجزاء البلاد لن يكون لديها خدمات، بما في ذلك معظم اسكتلندا وويلز.

التضخم

وفي وقت سابق، أعلن اتحاد GMB أن أكثر من 10 آلاف مسعف طبي سيضربون عن العمل في إنجلترا وويلز، نهاية ديسمبر، احتجاجًا على التضخم وتدني الأجور في البلاد، بسبب العقوبات التي فرضتها لندن وحلفاؤها ضد روسيا.

وبلغ معدل التضخم في المملكة المتحدة أعلى نسبة له منذ 41 عامًا في أكتوبر مسجلًا 11.1 %، في ظل ارتفاع كبير في فواتير الطاقة والغذاء وخفض الأجور أو تجميدها في الكثير من القطاعات.

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