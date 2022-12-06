إضراب المحتجين في إيران لليوم الثاني

يواصل محتجون إيرانيون الإضراب، الثلاثاء، لليوم الثاني على التوالي، ضمن الاحتجاجات المستمرة في البلاد منذ مقتل الفتاة الكردية، مهسا أميني، منتصف سبتمبر الماضي على يد قوات الأمن.

شلل تام

وتشهد البلاد حالة شلل تام، بعد إضراب استمر منذ الأمس ولمدة ثلاثة أيام، حيث وثقت الصور إغلاق التجار والباعة في عشرات المدن الإيرانية أبواب محالهم.

كما أضرب نحو 500 من عمال العقود العاملین في شركة خزانات بتروكيماويات في جنوب غربي إيران، وفقًا لمجلس تنسيق احتجاجات عمال عقود النفط. في غضون ذلك، يشارك طلاب العديد من الجامعات في الإضراب؛ تنديدًا بقمع قوات الأمن للاحتجاجات.

دعم الاحتجاجات

يأتي ذلك فيما أكدت النائبة الجمهورية في مجلس النواب الأمريكي، إليز ستيفانيك، اليوم الثلاثاء، عبر صفحتها الرسمية على موقع تويتر، وقوفها إلى جانب الشعب الإيراني الذي وصفته بالشجاع وقالت إنه يعاني في ظل نظام استبدادي قاتل، وفق تعبيرها.

وقالت النائبة الجمهورية: أنا فخورة بالوقوف مع الشعب الإيراني الشجاع الذي يعاني منذ دهر في ظل النظام الاستبدادي القاتل. اعلموا أنكم شجعان بنزولكم إلى الشارع على الرغم من المخاطر للمطالبة بحريتكم، ونحن نراكم ونسمعكم. أنتم مصدر وحي لنا جميعاً.

استمرار المظاهرات

وأضافت بالقول: هذا النظام المستبد الذي يستمر في قمع شعبه وبنشر العنف في باقي أصقاع الأرض، يجب محاسبته. أضم صوتي إليكم لكشف خروقات النظام السافرة لحقوق الإنسان. يجب محاسبة المرشد الإيراني وحزب الله على تعدياتهما ونشاطاتهما الخبيثة حول العالم، وأتطلع لمستقبل يكون فيه الإيرانيون أحراراً.

وتواصلت التظاهرات في عدد من المدن الإيرانية، لاسيما العاصمة طهران ومحافظة خراسان وفارس ومشهد شمال شرقي إيران.

شرطة الأخلاق

ورفع المتظاهرون شعارات تندد بممارسات النظام الإيراني، في حين أفاد مسؤول إيراني بانتهاء مهمة ما يطلق عليها شرطة الأخلاق بأمر من النيابة العامة.

وقلل ناشطون إيرانيون ودول غربية من أهمية تصريح إيراني عن إلغاء جهاز شرطة الأخلاق.