إضراب غير مسبوق لآلاف الممرضين في بريطانيا

أضرب الآلاف من العاملين في قطاع التمريض عن العمل في بريطانيا، اليوم الخميس، مطالبين بتحسين الأجور وظروف العمل على الرغم من التحذيرات من أن التحرّك قد يعرّض المرضى للخطر.

تحركات

وتوقّف ما يصل إلى 100 ألف عضو في نقابة “الكلية الملكية للتمريض” في إنجلترا وويلز وإيرلندا الشمالية عن العمل عند الساعة 8.00 في تحرّك سيستمر حتى الساعة 20.00 بتوقيت غرينتش بعدما رفضوا عرضا حكوميا لتحسين أجورهم.

ويندرج تحرّك “كلية التمريض الملكية” في إطار موجة متزايدة من الإضرابات لموظفي القطاعين العام والخاص.

وقالت كلية التمريض الملكية إن رعاية الطوارئ بالمستشفيات ستستمر في عملها كالمعتاد، وستظل الممرضات والممرضون يعملون في العلاج الكيماوي ووحدات العناية المركزة للأطفال وحديثي الولادة، لكن من المتوقع أن تتأثر العديد من قطاعات المستشفيات الأقل إلحاحا في جميع أنحاء إنجلترا وويلز وإيرلندا الشمالية.

وطالبت الكلية بزيادة الأجور بنسبة 5% أعلى من التضخم، على الرغم من أنها ألمحت إلى أنها ستقبل عرضا أقل.

والإضراب هو الأول في تاريخ “الكلية الملكية للتمريض” منذ تأسيسها قبل 106 سنوات، حيث تشهد المملكة المتحدة أزمة غلاء معيشة مع تضخّم متسارع تخطى نمو الأجور.

ضغوط كبرى للتمريض

ويشدد قادة النقابات وأفراد الطواقم الطبية على أن الممرضين يرزحون تحت وطأة ضغوط كبرى من جراء النقص في الطواقم، في حين تعاني مرافق الخدمات الصحية الوطنية من تراكم للمواعيد الطبية، تفاقم من جراء كثرة الإلغاءات إبان الجائحة.

واستنادًا إلى تقديرات، انخفض الراتب الحقيقي للممرّضات بنسبة 20% منذ عام 2010، ولا سيّما بسبب الأزمة الحاليّة لكلفة المعيشة، إذ تجاوز معدّل التضخم 11%. ويبلغ الراتب السنوي لممرّضة مبتدئة 27 ألف جنيه استرليني (31400 يورو).

لكن بالنسبة إلى وزير الصحّة ستيف باركلي، فإن “هذا وقت عصيب للجميع” والحكومة لا تستطيع أن تلبي مطالب “لا يُمكن تحمّلها” قدّمتها الكلية الملكية للتمريض و”تُمثّل زيادةً في الرواتب بنسبة 19.2%”.