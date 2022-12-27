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لتحقيق تنمية شاملة

إطلاق مبادرة كشتة للاستمتاع بالأجواء الشتوية في 10 بلديات بالرياض

2022-12-27 الساعة 11:58
إطلاق مبادرة كشتة للاستمتاع بالأجواء الشتوية في 10 بلديات بالرياض
المواطن - واس

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أطلقت أمانة منطقة الرياض مبادرة كشتة الهادفة إلى إبراز ما لدى المحافظات المجاورة للعاصمة من حدائق عامة ومعالم تراثية وحضارية، وذلك في إطار اهتمام الأمانة بتحقيق تنمية شاملة ومتوازنة في جميع أنحاء المنطقة.

10 بلديات

وتشمل المبادرة نطاق عشر بلديات، هي: الخرج، الحريق، الدلم، مرات، القصب، القويعية، العيينة والجبيلة، الدرعية، الرين، روضة سدير، حيث تتميز بقربها من مدينة الرياض، إلى جانب توفر حدائق وأماكن عامة تمثل تجربة ثرية للزوار خلال موسم الشتاء.

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تجربة اجتماعية فريدة

وستسهم المبادرة في تحقيق ثلاثة مركزات رئيسة، هي: توفير تجربة اجتماعية فريدة من نوعها تعزز من جعل المجتمع متكاملاً ومستدامًا، بالإضافة إلى تشجيع الطاقات الوطنية؛ لتستعرض منتجاتها في سوق مفتوحة، وإيجاد بيئة مناسبة للمشاركة المجتمعية التي تمثِّل دورًا محوريًّا في تفعيل الحدائق العامة وجعلها أكثر حيوية.

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