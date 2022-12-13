Icon

التدريب التقني والمهني يوفر أكثر من 80 ألف فرصة عمل للخريجين Icon طرق الرياض أزمة حقيقية وتأخر بالساعات والثقافة المرورية ضرورة Icon الخارجية البريطانية: رؤية 2030 قادرة على تغيير خريطة القوى Icon رئيس حقوق الإنسان لـ”المواطن”: تمكين المرأة لا يضغط على مشاركة الشباب في سوق العمل Icon توثيق عقود العاملين في القطاع الخاص إلزامي Icon ولي العهد يستقبل أمين عام المكتب الدولي للمعارض ويستعرض معه ملف استضافة الرياض إكسبو 2030 Icon ديوانية المعرفة تناقش “الاستثمار في المملكة.. فرص وتطلعات” Icon إدارة الأزمات بـ إمارة مكة: تجنبوا الأنفاق واستخدموا الطرق البديلة Icon أجواء شتوية متوقعة في المأكل والمشرب والملبس طوال 90 يومًا Icon تعليق الدراسة غداً في مكة وبحرة والجموم والكامل Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
لخدمة شريحة كبيرة وهامة من المسلمين

إطلاق موقع نسك بنسخته التركية

2022-12-13 الساعة 3:06
إطلاق موقع نسك بنسخته التركية
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

شهد وزير الحج والعمرة رئيس لجنة برنامج خدمة ضيوف الرحمن الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، إطلاق موقع نسك بنسخته التركية، وذلك خلال زيارة معاليه الرسمية لجمهورية تركيا، والتي التقى خلالها بعدد من المسؤولين بالحكومة التركية.

تسهيل قدوم المعتمرين

ويأتي إطلاق المنصّة امتدادًا للجهود العظيمة التي تقدمها حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده لتسهيل قدوم المعتمرين من جميع دول العالم، وإثراء تجربة قاصدي مكة المكرمة والمدينة المنورة، ولتيسير إجراءات قدومهم لأداء نسك العمرة والزيارة، ضمن مبادرات برنامج خدمة ضيوف الرحمن – أحد برامج رؤية السعودية 2030-، وبالتعاون والشراكة مع الهيئة السعودية للسياحة.

قد يهمّك أيضاً
Img

الرئيس الصيني يغادر الرياض

Img

عامل نظافة أمين يعيد 30 ألف دولار ويُكرم بـ 10 دنانير!

وزير الحج يسهد إطلاق منصة نسك

خدمة المسلمين

بدوره، أوضح وزير الحج والعمرة رئيس لجنة برنامج خدمة ضيوف الرحمن الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، أن إطلاق منصة “نسك” باللغة التركية يأتي لخدمة شريحة كبيرة وهامة من المسلمين، وفي إطار الجهود المتواصلة لأتمتة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن لتصبح أكثر يسرًا وسهولة واختصارًا للوقت، مشيرًا إلى أن إطلاق منصّة “نسك” يأتي بالتكامل مع عدة جهات حكومية لتسهيل وتيسير إجراءات إصدار التأشيرات وحجز الخدمات، لأداء نسك العمرة والصلاة بالروضة بطمأنينة ويُسر، مما يثري رحلة ضيوف الرحمن لتصبح ذكرى لا تنسى.

يُذكر أن منصة “نسك” تقدم حزمة واسعة من الخدمات والمعلومات للمعتمرين والزوار تمكنهم من أداء نسك العمرة بيسر وسهولة، وتمكن “نسك” الراغبين في أداء العمرة أو الزيارة من إصدار التأشيرات والتصاريح اللازمة، وحجز الباقات والبـرامج إلكترونيًا، ويمكن زيارة الموقع الإلكتروني لمنصة “نسك” باللغة التركية على الرابط (هنا).

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

البرازيل وكرواتيا يدفعان بالقوة الضاربة
كأس العالم

البرازيل وكرواتيا يدفعان بالقوة الضاربة

كأس العالم
لقطات توثق مغادرة ولي العهد لجمهورية إندونيسيا
السعودية اليوم

لقطات توثق مغادرة ولي العهد لجمهورية إندونيسيا

السعودية اليوم
مزاد لبيع سيارات تشليح وبضائع بجمرك الخفجي
السعودية اليوم

مزاد لبيع سيارات تشليح وبضائع بجمرك الخفجي

السعودية اليوم
منتخب فرنسا يخسر في المونديال لأول مرة...
كأس العالم

منتخب فرنسا يخسر في المونديال لأول مرة...

كأس العالم
المغرب يكتب تاريخًا عربيًا جديدًا ويصعد إلى...
أخبار رئيسية

المغرب يكتب تاريخًا عربيًا جديدًا ويصعد إلى...

أخبار رئيسية
تشكيل مواجهة الأرجنتين وأستراليا المتوقع بالمونديال
الرياضة

تشكيل مواجهة الأرجنتين وأستراليا المتوقع بالمونديال

الرياضة
ميزات جديدة تصل السناب شات
تكنولوجيا

ميزات جديدة تصل السناب شات

تكنولوجيا
الوطنية للإسكان تتسلم رخصة بيع أكبر مشروع...
السعودية اليوم

الوطنية للإسكان تتسلم رخصة بيع أكبر مشروع...

السعودية اليوم