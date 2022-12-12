إطلاق نار على الحدود بين أفغانستان وباكستان يقتل 7 أشخاص

وقع قصف وإطلاق نار عبر الحدود بين باكستان وأفغانستان، أسفر عن مقتل 7 أشخاص، أمس الأحد.

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ووفقًا لوسائل إعلام، فإن القتلى السبعة هم 6 مدنيين باكستانيين وجندي أفغاني.

وقال الجيش الباكستاني: إن قوات الحدود الأفغانية فتحت النيران دون مبرر وبعشوائية، مستخدمة أسلحة ثقيلة منها قذائف المدفعية ومورتر على السكان المدنيين، عند معبر شامان الحدودي الذي يربط إقليمي بلوخستان غربي باكستان وقندهار جنوبي أفغانستان.

وأردف الجيش في بيان له أن إطلاق النار من الجانب الأفغاني تسبب في مقتل 6 مدنيين وإصابة 17 آخرين في باكستان، مما دفع القوات الباكستانية إلى الرد.

وبدأ الاشتباك بدأ بعد أن طالبت القوات الباكستانية القوات الأفغانية بوقف بناء نقطة تفتيش جديدة على جانبها من الحدود.

وأفاد المتحدث باسم شرطة قندهار حافظ صابر، أن جنديًّا أفغانيًّا قتل وأصيب 10 آخرون منهم 3 مدنيين.