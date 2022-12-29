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دوي انفجارات في كل مكان

إطلاق 100 صاروخ روسي بقلب المدن الأوكرانية

2022-12-29 الساعة 1:03
إطلاق 100 صاروخ روسي بقلب المدن الأوكرانية
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت أوكرانيا عن وقوع هجوم صاروخي روسي جديد، اليوم الخميس، حيث سمع دوي انفجارات في عدة مدن، بما فيها العاصمة كييف، قالت السلطات إنها جاءت من أنظمة دفاع جوي أسقطت صواريخ قادمة.

دوي انفجارات

وكتب المستشار الرئاسي أوليكسي أريستوفيتش، عبر فيسبوك، أن أكثر من 100 صاروخ انطلقوا في عدة موجات وأنه يمكن سماع صفارات الإنذار من الغارات الجوية في جميع أنحاء البلاد.

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وذكر مراسل لرويترز وتقارير إعلامية محلية أن دوي انفجارات سُمعت في كييف وجيتومير وأوديسا.

الدفاع الجوي

وقالت الإدارة الإقليمية في كييف، إنه تم تفعيل أنظمة الدفاع الجوي لصد الهجوم الصاروخي المستمر، فيما سمعت أصوات انفجارات في مدينة كييف.

وأشارت السلطات الأوكرانية في عدة مناطق، إلى أن بعض الصواريخ الروسية أُسقطت، وفقًا لما ذكرته الأسوشيتد برس.

من ناحيته، أعلن سلاح الجو الأوكراني أن ضربات صاروخية روسية مكثفة استهدفت صباح الخميس عددًا من مدن البلاد من بينها العاصمة كييف.

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