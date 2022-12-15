إعادة السمع لمريضين عن طريق العلاج بالأكسجين بالطائف

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أعلنت مديرية الشؤون الصحية بمحافظة الطائف، عن نجاح إعادة السمع لمريضين عن طريق العلاج بالأكسجين بعد معاناة دامت 5 سنوات.
وقالت صحة الطائف عبر حسابها بموقع “تويتر” “نجح مجمع الملك فيصل الطبي بالطائف في إعادة السمع لمريضين عن طريق العلاج بالأكسجين بعد معاناة دامت خمس سنوات لكليهما تكللت ولله الحمد بالنجاح”.
كما أعلنت عن نجاح إجراء أول عملية جراحية بمستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي، لمريض يعاني من نزيف في الشبكية مع وجود تلفيات.
وأوضحت صحة الطائف أن الفريق الطبي بالمستشفى قام بقص السائل الزجاجي، وإزالة النزيف الدموي والتلفيات للمريض، وتكللت بالنجاح ولله الحمد.