إعادة علامة تويتر الزرقاء بسعر أعلى لمستخدمي آيفون

بداية من اليوم الاثنين سيعيد موقع تويتر للتواصل الاجتماعي إطلاق خدمة الاشتراك، حيث سيعرض على المستخدمين خيار دفع 8 دولارات مقابل الحصول على شارة التوثيق الزرقاء.

التفاصيل

وأفادت صفحة تويتر الرسمية: “سنعيد إطلاق خدمة تويتر بلو، التي تتضمن اشتراكًا شهريًّا على الموقع مقابل 8 دولارات، أو 11 دولارًا لأنظمة آي أو إس”.

وأردفت: “تتيح الخدمة للمستخدمين الاستفادة من الميزات المخصصة للمشتركين وأبرزها علامة التوثيق الزرقاء”.

وسيحصل على العلامة الزرقاء، المستخدم عقب القيام بعملية تحقق.

وسيتحول لون العلامة الزرقاء إلى الذهبي لحسابات الشركات، فيما سيكون رماديًّا لحسابات المؤسسات الرسمية والحكومية.

كما سيكون بإمكان المستخدمين المشتركين تصحيح تغريداتهم بعد نشرها، إضافة إلى تحميل مقاطع فيديو ذات جودة عالية.