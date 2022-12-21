إعدام 50 مليون طائر في أسوأ موجة إنفلونزا تشهدها أوروبا

كشفت السلطات الصحيّة الأوروبية، أن القارة تشهد منذ أكثر من عام موجة إنفلونزا طيور هي الأكثر تدميرًا في تاريخها، أدت إلى إعدام حوالي 50 مليون من طيور المزارع التي طالها الفيروس.

37 دولة أوروبية

وبحسب تقرير صادر عن الهيئة الأوروبية لسلامة الأغذية والمركز الأوروبي للوقاية من الأمراض ومكافحتها والمختبر المرجعي للاتحاد الأوروبي، تأثرت 37 دولة أوروبية بإنفلونزا الطيور، بين أكتوبر 2021 وسبتمبر 2022، وتم اكتشاف نحو 2500 بؤرة تفشٍّ في مزارع القارة.

وأفادت الهيئة الأوروبية لسلامة الأغذية لوكالة فرانس برس أن الحصيلة لا تشمل عمليات الإعدام الوقائية للدجاج والبطّ والديك الرومي التي نفذت بالتزامن مع تفشي الفيروس. وأضافت أنه “لأول مرة” لم يكن هناك فصل واضح بين موجتين وبائيتين، إذ لم تتم السيطرة على الفيروس في الصيف.

كان الوباء في هذا الخريف أكثر ضراوة من العام الماضي، فقد زاد عدد المزارع المتضررة بنسبة 35 في المائة.

وقد رُصد الفيروس أكثر من 600 مرة لدى طيور برية، لاسيما البطّ والبجع، ويقدر التقرير أن ذلك ساهم ربما في انتشار الفيروس بين المزارع.

وتدرس السلطات الصحية إمكانية استخدام التطعيمات لوقف انتشار الفيروس.