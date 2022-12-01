إعلاميون: المنتخب السعودي رفع الرأس

اتفق الإعلاميون والنقاد الرياضيون في برنامج “أكشن مع وليد” على أن المنتخب السعودي قدم مستويات مميزة ورفع الرأس رغم الخروج من دور المجموعات في كأس العالم 2022.

وقال الناقد الرياضي والمحلل سلطان اللحياني: “منتخبنا رفع الرأس والغيابات والإصابات منعتنا من التأهل، كذلك ظروف المباراة وإصابة علي البليهي كانت ضدنا”.

أما الإعلامي محمد الشيخ فقال: “دخلنا المونديال لتقديم صورة جيدة لتطور الكرة السعودية، الأهداف تحققت من المشاركة، وخرجنا مرفوعي الرأس، ولولا الإصابات والظروف لكنا تأهلنا لدور الستة عشر”.

د. سلطان اللحياني: غيابات مؤثرة ولا وجود للبديل عن ياسر الشهراني ثم خروج علي البليهي ودخول عبدالله مادو واللعب بـ 3 بالدفاع أعطى المساحات للمكسيك #السعودية_المكسيك#أكشن_مع_وليد

يعرض على #Shahid

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بينما قال الناقد الرياضي جمال عارف: “يجب ألا نقسو على الأخضر وهذه أفضل مشاركة للمنتخب السعودي في المونديالات السابقة رغم الخروج من دور المجموعات، رينارد أخطأ لكن منتخبنا ظهر بشكل مشرف”.

ملخص مباراة المنتخب السعودي ضد المكسيك

وشهدت بداية الشوط الأول ضغطًا هجوميًّا من منتخب المكسيك وسط تألق كبير من الحارس محمد العويس الذي تصدى لأكثر من فرصة هدف محقق للمنتخب المكسيكي.

محمد الشيخ : دخلنا المونديال لتقديم الصورة الجيدة لتطور الكرة السعودية .. الأهداف تحققت وتجاوزناها وخرجنا مرفوعي الرأس .. لولا الظروف التي واجهها المنتخب مثل خسارة أهم 3 عناصر أساسية #السعودية_المكسيك#أكشن_مع_وليد

يعرض على #Shahid

بلا اشتراك#MBCAction pic.twitter.com/PFD3U4DUuH — أكشن مع وليد (@ActionMa3Waleed) November 30, 2022

وحاول المنتخب السعودي كثيرًا عبر هجمات محمد كنو وفراس البريكان الذي انفرد بالمرمى لتسجيل الهدف الأول ولكن دون جدوى، في ظل يقظة الدفاع المكسيكي.

وفي الشوط الثاني، تراجع أداء منتخب السعودية ليسجل المنتخب المكسيكي هدفه الأول عبر اللاعب هنري مارتن في الدقيقة الـ47.