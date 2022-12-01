إعلاميون: المنتخب السعودي رفع الرأس

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اتفق الإعلاميون والنقاد الرياضيون في برنامج “أكشن مع وليد” على أن المنتخب السعودي قدم مستويات مميزة ورفع الرأس رغم الخروج من دور المجموعات في كأس العالم 2022.
جمال عارف : هذه أفضل نسخة للمنتخب السعودي رغم خروجه .. يجب ألا نقسوا على الأخضر .. وأرى أن ياسر الشهراني غيابه كان الأكثر تأثيرا .. وأرى أن رينارد أخطأ باللعب بـ 3 قلوب دفاع في الشوط الثاني .#السعودية_المسكيك #السعودية_المكسيك#أكشن_مع_وليد
يعرض على #Shahid#MBCAction pic.twitter.com/LKb68h9J8z
— أكشن مع وليد (@ActionMa3Waleed) November 30, 2022
وقال الناقد الرياضي والمحلل سلطان اللحياني: “منتخبنا رفع الرأس والغيابات والإصابات منعتنا من التأهل، كذلك ظروف المباراة وإصابة علي البليهي كانت ضدنا”.
أما الإعلامي محمد الشيخ فقال: “دخلنا المونديال لتقديم صورة جيدة لتطور الكرة السعودية، الأهداف تحققت من المشاركة، وخرجنا مرفوعي الرأس، ولولا الإصابات والظروف لكنا تأهلنا لدور الستة عشر”.
د. سلطان اللحياني: غيابات مؤثرة ولا وجود للبديل عن ياسر الشهراني ثم خروج علي البليهي ودخول عبدالله مادو واللعب بـ 3 بالدفاع أعطى المساحات للمكسيك #السعودية_المكسيك#أكشن_مع_وليد
يعرض على #Shahid
بلا اشتراكhttps://t.co/wlLYDrcVpW#MBCAction pic.twitter.com/luw2Bl43EF
— أكشن مع وليد (@ActionMa3Waleed) November 30, 2022
بينما قال الناقد الرياضي جمال عارف: “يجب ألا نقسو على الأخضر وهذه أفضل مشاركة للمنتخب السعودي في المونديالات السابقة رغم الخروج من دور المجموعات، رينارد أخطأ لكن منتخبنا ظهر بشكل مشرف”.
وشهدت بداية الشوط الأول ضغطًا هجوميًّا من منتخب المكسيك وسط تألق كبير من الحارس محمد العويس الذي تصدى لأكثر من فرصة هدف محقق للمنتخب المكسيكي.
محمد الشيخ : دخلنا المونديال لتقديم الصورة الجيدة لتطور الكرة السعودية .. الأهداف تحققت وتجاوزناها وخرجنا مرفوعي الرأس .. لولا الظروف التي واجهها المنتخب مثل خسارة أهم 3 عناصر أساسية #السعودية_المكسيك#أكشن_مع_وليد
يعرض على #Shahid
بلا اشتراك#MBCAction pic.twitter.com/PFD3U4DUuH
— أكشن مع وليد (@ActionMa3Waleed) November 30, 2022
وأضاف منتخب المكسيك بعد ذلك الهدف الثاني عبر اللاعب لويس تشافيز في الدقيقة الـ53 من ركلة حرة مباشرة.
ثم قلص سالم الدوسري الفارق محرزًا الهدف الأول للمنتخب السعودي في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع.