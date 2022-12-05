إعلامي بريطاني: أنباء انضمام كريستيانو رونالدو لـ النصر غير صحيحة

نفى الإعلامي البريطاني بيريس مورجان اتفاق البرتغالي كريستيانو رونالدو مع نادي النصر للانضمام إلى النادي العاصمي في يناير المقبل.

وكانت صحيفة Marca الإسبانية ذكرت أن رونالدو سيوقع لنادي النصر في يناير المقبل مقابل نيل 200 مليون يورو في الموسم الواحد كراتب من النصر.

وبحسب صحيفة Metro البريطانية فإن بيريس مورجان غرد عبر حسابه في “تويتر” وأكد أن رونالدو لم يتفق مع نادي النصر للانضمام له في يناير المقبل.

وأضاف مورجان: ” رونالدو لا يفكر في الانتقال للدوري السعودي، هو يريد البقاء في أوروبا والانضمام لفريق ينافس على البطولات الكبرى لكي يحطم الأرقام القياسية”.

مان يونايتد يفسخ عقد كريستيانو رونالدو

جدير بالذكر أن رونالدو حاليًا بلا ناد، بعد فسخ العقد مع نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، قبل انطلاق بطولة كأس العالم في قطر.

يذكر أن مدرب منتخب البرتغال الأول لكرة القدم، فرناندو سانتوس أكد أنه لا يعلم بانتقال رونالدو إلى صفوف النصر خلال الميركاتو الشتوي المقبل.

وعلق سانتوس على انتقال كريستيانو رونالدو للنصر، قائلًا: “لم نتناقش في هذا الموضوع، لست على دراية به.. سمعت بهذا الأمر قبل دقائق من المؤتمر الصحافي”.

وتابع حديثه قائلًا: “هذا قراره الأمر يرجع إلى كريستيانو، نحن نركز الآن في كأس العالم؛ وهو أيضًا يركز على دعم فريقه، وبالتالي هذا ما نركز عليه، وليس لدي علم بموضوع انتقاله إلى النصر”.