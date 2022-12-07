إعلامي مصري لإدارة النصر: لا تضموا كريستيانو رونالدو

وجه الإعلامي الرياضي المصري مدحت شلبي، نصيحة لإدارة نادي النصر بعدم التعاقد مع البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب مانشستر يونايتد الإنجليزي السابق في يناير المقبل.

وكانت صحيفة Marca الإسبانية ذكرت أن رونالدو سيوقع لنادي النصر في يناير المقبل مقابل نيل 200 مليون يورو في الموسم الواحد كراتب من الفريق العاصمي.

نصيحة مدحت شلبي لإدارة النصر

وقال مدحت شلبي في برنامج “مساء On Time” المذاع على قناة On Time Sports المصرية: “أرجو من إدارة النصر والأمر مجرد نصيحة، عدم التعاقد مع رونالدو لأنه لن يُفيد الفريق فنيًّا ولن يُحقق البطولات، وجوده قد يُسبب مشاكل في أروقة الفريق”.

كريستيانو رونالدو بديلًا

وكان رونالدو شارك كبديل في مباراة البرتغال وسويسرا أمس الثلاثاء في دور الـ16 من بطولة كأس العالم بقطر، حيث فاز المنتخب البرتغالي بسداسية مقابل هدف ليواجه منتخب المغرب في دور الثمانية.

جدير بالذكر أن تشيلسي الإنجليزي كان رفض التعاقد مع كريستيانو رونالدو في يناير المقبل.