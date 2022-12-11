إعلان اسم مدرب البرازيل بداية 2023

أفادت صحيفة جلوبو سبورت، اليوم الأحد، أن الإعلان عن اسم مدرب منتخب البرازيل الأول لكرة القدم سيتم الإعلان عنه بداية عام 2023 وأن الاتحاد البرازيلي لا يستبعد الاستعانة بمدرب أجنبي لقيادة منتخب السامبا في المرحلة المقبلة بعد الخروج الصادم لـالسليساو بركلات الترجيح من دور الثمانية أمام كرواتيا بمونديال 2022.

ودع منتخب البرازيل الأول لكرة القدم منافسات كأس العالم 2022 بشكل مفاجئ من الدور ربع النهائي، ليحقق أسوأ أرقامه في البطولة.

خسارة مدوية

وتعادلت البرازيل ضد كرواتيا سلبيًا، لتمتد المباراة إلى الأشواط الإضافية، لينتهي بالتعادل بهدف لكل منهما، قبل أن يحسم المنتخب الكرواتي التأهل بركلات الترجيح.

وذكرت صحيفة “جلوبو سبورت” البرازيلية، اليوم الأحد، أن منتخب البرازيل بخروجه من الدور ربع النهائي، فقد أنهى بطولة كأس العالم محتلًا المركز السابع، وهو أسوأ مركز للسيليساو منذ عام 1990.