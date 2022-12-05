إعلان نتائج اختبار القدرات العامة الأحد المقبل

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قال المختص في شؤون التعليم والمعلمين محمد الزارع، إنه من المقرر الإعلان عن نتائج اختبارات القدرات العامة الورقية يوم الأحد المقبل الموافق 11 ديسمبر الجاري.
وحسب ما ذكرته هيئة تقويم التعليم والتدريب، فستعلن النتائج عبر الرسائل النصية على الرقم المسجل في ملف الذين أجروا الاختبار.
وأوضحت الهيئة أنه لا يشترط أن تقدم النتيجة في شهادة ورقية، وترسل النتيجة في رسالة على الجوال الخاص بالمتقدم، أو يمكن الاطلاع على النتيجة من موقع الهيئة، أو الاتصال بالرقم الموحد ( 920033555 ).
يذكر أن الهيئة أتاحت للفرد خمس فرص لاختبار القدرات العامة، وأربع فرص لاختبار التحصيل الدراسي، كما تتجدد فرصة إضافية بعد مرور ثلاث سنوات من أول اختبار.
وفتحت هيئة التقويم التسجيل المبكر في اختبارات القدرات المعرفية بداية من اليوم الاثنين 5 ديسمبر وحتى 13 يناير المقبل، ويستمر التسجيل حتى 14 فبراير.
ومن المقرر أن تعقد الاختبارات بداية من 17 وحتى 19 فبراير لعام 2023.