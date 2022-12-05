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عبر الرسائل النصية

إعلان نتائج اختبار القدرات العامة الأحد المقبل

2022-12-05 الساعة 8:00
إعلان نتائج اختبار القدرات العامة الأحد المقبل
المواطن - الرياض

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قال المختص في شؤون التعليم والمعلمين محمد الزارع، إنه من المقرر الإعلان عن نتائج اختبارات القدرات العامة الورقية يوم الأحد المقبل الموافق 11 ديسمبر الجاري.

طريقة الإعلان

وحسب ما ذكرته هيئة تقويم التعليم والتدريب، فستعلن النتائج عبر الرسائل النصية على الرقم المسجل في ملف الذين أجروا الاختبار.

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وأوضحت الهيئة أنه لا يشترط أن تقدم النتيجة في شهادة ورقية، وترسل النتيجة في رسالة على الجوال الخاص بالمتقدم، أو يمكن الاطلاع على النتيجة من موقع الهيئة، أو الاتصال بالرقم الموحد ( 920033555 ).

نتائج اختبارات الورقي

يذكر أن الهيئة أتاحت للفرد خمس فرص لاختبار القدرات العامة، وأربع فرص لاختبار التحصيل الدراسي، كما تتجدد فرصة إضافية بعد مرور ثلاث سنوات من أول اختبار.

التسجيل المبكر

وفتحت هيئة التقويم التسجيل المبكر في اختبارات القدرات المعرفية بداية من اليوم الاثنين 5 ديسمبر وحتى 13 يناير المقبل، ويستمر التسجيل حتى 14 فبراير.

ومن المقرر أن تعقد الاختبارات بداية من 17 وحتى 19 فبراير لعام 2023.

مواعيد التسجيل في اختبارات القدرات

 

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