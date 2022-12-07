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إعلان نتائج الفصل الدراسي الأول عبر توكلنا ونظام نور

2022-12-07 الساعة 4:46
إعلان نتائج الفصل الدراسي الأول عبر توكلنا ونظام نور
المواطن - فريق التحرير

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بعد اختبار اليوم المؤجل، بدأت الكثير من المدارس في إعلان نتائج اختبارات الفصل الدراسي الأول عبر نظام نور، في الوقت الذي كانت وزارة التعليم، أعلنت فيه أنه من المقرر أن يتم الإعلان عن نتائج الاختبارات لجميع المراحل الدراسية يوم غد الخميس، عبر تطبيق توكلنا أو نظام نور.

استعلام النتائج عبر توكلنا

ويمكن الاطلاع على نتائج اختبارات الفصل الدراسي الأول عبر تطبيق توكلنا، من خلال ما يلي:

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1- تسجيل الدخول إلى التطبيق.
2- الانتقال إلى الخدمات.
3- ومن ثم اختيار خدمات التعليم.
4- بعد ذلك الانتقال إلى النتائج الدراسية.
5-وأخيرًا تفعيل خاصية “أبلغني عند تحديث النتائج”.

أداء الاختبار المؤجل

وانطلقت اليوم الأربعاء الاختبارات المؤجلة للطلاب والطالبات ضمن اليوم الدراسي، ومن المقرر أن يتم إعلان النتائج يوم غد الخميس.

وأشارت وزارة التعليم، أنه تقرر أن يتم الإعلان عن نتائج الفصل الدراسي الأول لجميع المراحل الدراسية يوم غد الخميس.

ويتيح تطبيق توكلنا استعراض المؤهلات التعليمية عبر توكلنا خدمات مع إمكانية تعديلها.

يذكر أن وزارة التعليم، قد حذرت في وقت سابق، من استخدام أي تطبيقات غير رسمية في المنصات الرسمية للوزارة.

تأجيل الاختبارات

وكانت المتحدث باسم التعليم العام، ابتسام الشهري، قد أعلنت في وقت سابق، عن تأجيل اختبارات يوم الأربعاء الموافق 29 / 4 / 1444هـ، وذلك بناءً على التوجيه الملكي الكريم في هذا الشأن.

وقالت الشهري إنه قد تقرر تأجيل اختبارات يوم 29 / 4 / 1444هـ على أن تُعقد في يوم الأربعاء 13-5-1444 الموافق 7-12-2022 في الأسبوع الأول من الفصل الدراسي الثاني.

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