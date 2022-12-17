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لحملة الثانوية العامة للعام الدراسي 1444هـ.

إعلان نتائج القبول في كلية الملك خالد العسكرية

2022-12-17 الساعة 6:01
إعلان نتائج القبول في كلية الملك خالد العسكرية
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت كلية الملك خالد العسكرية مُمثلة في لجنة القبول والتسجيل بوزارة الحرس الوطني عن نتائج القبول لحملة (الثانوية العامة) للعام الدراسي 1444هـ.

طريقة الاستعلام

وأشارت كلية الملك خالد العسكرية مُمثلة في لجنة القبول والتسجيل بوزارة الحرس الوطني، إلى أنه يمكن الاستعلام عن نتائج القبول من خلال الرابط التالي (اضغط هنا).

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شروط التسجيل

وتشمل شروط القبول في كلية الملك خالد ؛ ما يلي:

ـ أن يكون المتقدم سعودي الأصل والمنشأ، يستثنى من ذلك من نشأ مع والده أثناء خدمته للدولة خارج المملكة.

ـ أن يكون حسن الأخلاق والسمعة وغير محكوم عليه بحد شرعي أو في جريمة مخلة بالشرف والأمانة.

ـ أن يكون غير متزوج بأجنبية .

ـ ألا يزيد سن المتقدم، عند بدء العام الدراسي، بموجب بطاقة الهوية الوطنية على 27 سنة لجميع التخصصات، باستثناء الأطباء فلا يزيد سن المتقدم على 30 سنة.

ـ أن يتناسب طول المتقدم مع وزنه بحيث يكون الحد الأدنى، 165 سم – 52 كجم، والحد الأعلى 188 سم – 95 كجم.

ـ أن يكون حاصلاً على الشهادة الجامعية بانتظام كلي وألّا يقل تقديره عن (جيد) في التخصصات المطلوبة، وألّا يكون قد مضى على تخرجه أكثر من عام دراسي واحد.

ـ أن يؤدي اختبار “كفايات اللغة الإنجليزية STEP”، الذي يعقد في المركز الوطني للقياس وذلك للتخصصات الصحية، عدا الأطباء.

ـ أن يؤدي اختبار القدرات العامة، الذي يعقده المركز الوطني للقياس، وذلك للتخصصات النظرية فقط.

ـ الحصول على رخصة الهيئة السعودية للتخصصات الصحية وذلك في جميع التخصصات الطبية والصحية

ـ إنهاء فترة الامتياز للتخصصات الطبية والصحية.

ـ معادلة الشهادة من قبل وزارة التعليم للحاصلين على الشهادة الجامعية من جامعات الخارج.

ـ أن يجتاز جميع إجراءات القبول: اختبارات التخصص، والمقابلة الشخصية، واختبار اللياقة البدنية، والتزكية الأمنية، واختبار كفايات الحرس الوطني.

– أن يجتاز الفحص الطبي ولا يقبل أي كشف طبي سوى ما يصدر من اللجنة الطبية التابعة للجنة القبول والتسجيل وتعتبر نتائج الفحص الطبي نهائية ولا يحق له المطالبة بإعادة الكشف الطبي.

ويتاح التسجيل من خلال الرابط، عبر النقر هنا

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