إغلاق السفارة الأمريكية بالرياض والقنصليات بجدة والظهران الأحد

أعلنت السفارة الأمريكية في الرياض، عن إغلاق أبوابها يوم الأحد المقبل الموافق 1 يناير، بمناسبة رأس السنة الميلادية.

تفاصيل الإغلاق

وقال الحساب الرسمي للسفارة على موقع “تويتر” في بيان صادر، إنه سيتم إغلاق السفارة الأمريكية في الرياض والقنصليات في جدة والظهران يوم الأحد الموافق 1 يناير بمناسبة رأس السنة الميلادية.

وأضاف البيان أن السفارة ستستأنف عملها المعتاد بداية من يوم الإثنين الموافق 2 يناير.