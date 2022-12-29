إغلاق السفارة الأمريكية بالرياض والقنصليات بجدة والظهران الأحد

توقعات بحالة جوية من عدم الاستقرار بالسعودية حتى 7 يناير مشاجرة بالسيوف داخل مستشفى بالكويت النيابة: إلزام مواطن بإعادة 55 مليون ريال لجنايته على أنشطة السوق المالية متعة وإثارة في مهرجان الرياض للألعاب و”المواطن” توثق بلقطات مميزة نزاهة تباشر قضايا جنائية منها ضابطان وموظفون حصلوا على رشاوى بالآلاف الثلوج تعانق جبال اللوز وتشكل وجهة سياحية لزواره 4 حالات لصرف تعويض الدفعة الواحدة قبل بلوغ الستين حفر الباطن تحت زخات المطر منذ الصباح المملكة المصدر الموثوق والآمن لإمدادات الطاقة إلى العالم فرق إنجاد تعثر على مفقودين بالقرب من مشذوبة بالرياض
أعلنت السفارة الأمريكية في الرياض، عن إغلاق أبوابها يوم الأحد المقبل الموافق 1 يناير، بمناسبة رأس السنة الميلادية.
وقال الحساب الرسمي للسفارة على موقع “تويتر” في بيان صادر، إنه سيتم إغلاق السفارة الأمريكية في الرياض والقنصليات في جدة والظهران يوم الأحد الموافق 1 يناير بمناسبة رأس السنة الميلادية.
وأضاف البيان أن السفارة ستستأنف عملها المعتاد بداية من يوم الإثنين الموافق 2 يناير.