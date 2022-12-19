إغلاق بسطات سوق الفواكه المخالفة أعلى عقبة الكر بالطائف

أعلنت أمانة محافظة الطائف ممثلة في “بلدية الهدا الفرعية”، إغلاق بسطات سوق الفواكه المخالفة بأعلى عقبة الكر.

ونشرت أمانة الطائف عبر حسابها بموقع “تويتر”، مقطع فيديو يوثق المخالفات التي تم رصدها بسوق الفواكه بأعلى عقبة الكر، وإزالتها بمشاركة الجهات الأمنية وفرق وآليات الأمانة.

جاء ذلك بعد انتهاء المهلة التي منحتها الأمانة لبسطات السوق لتصحيح أوضاعها، لكن لم يتجاوب أصحابها مع الأمانة رغم الإنذارات المتكررة.

مخالفة الاشتراطات

وأكدت أمانة الطائف أن هذه البسطات تعمل دون تراخيص نظامية، كما أن العاملين فيها ليس لديهم شهادات صحية تخولهم للعمل، بالإضافة إلى وجود تجاوزات في عدم تطبيق الاشتراطات الصحية وتعليمات التخزين السليم، وتدني مستوى نظافة هذه المرافق وما حولها، علاوة على ما تسببه هذه البسطات من تشويه للمنظر العام.

يذكر أن الأمانة دعت في وقت سابق الجميع إلى ضرورة تعاونهم والإبلاغ عن أي مخالفة أو ملاحظة على المنشآت غير الملتزمة بالاشتراطات والتعليمات، وذلك من خلال تطبيق بلدي (صور وأرسل) أو الاتصال بمركز البلاغات 940.