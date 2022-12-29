أعلنت القوات الخاصة لأمن الطرق، إغلاق طريق الهدا مؤقتًا؛ بسبب هطول الأمطار.

وقالت القوات في تغريدة على موقع تويتر، اليوم الخميس: ننوّه بأنه تم إغلاق طريق الهدا (مؤقتًا) في الاتجاهين بسبب هطول الأمطار، وذلك حرصًا على سلامة مرتاديه.

تحذيرات

يأتي ذلك بالتزامن مع الحالة المطرية التي تشهدها معظم مناطق المملكة، حيث أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهات جديدة على عدد من المناطق، متوقعًا استمرار هطول الأمطار حتى صباح غد الجمعة.

ورفع المركز درجة التنبيه المتقدم إلى تحذير بمنطقة مكة المكرمة، وذلك تزامنًا مع الحالة المطرية التي تشهدها بهبوب عواصف رعدية مصحوبة بأمطار.

وبحسب ما ذكر المركز الوطني على حسابه الرسمي بموقع تويتر، فإنه يتوقع أن تشمل منطقة مكة المكرمة أضم، ميسان، بداية من مساء اليوم الساعة الـ 11 مساءً وحتى التاسعة يوم غد الجمعة.