إغلاق مطعم لتدني مستوى النظافة في الخرج

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أعلنت بلدية محافظة الخرج، اليوم الأحد، عن إغلاق مطعم مخالف لشروط البلدية بسبب تدني مستوى النظافة.
وقالت البلدية عبر حسابها الرسمي على موقع “تويتر”: “تواصل بلدية محافظة الخرج جهودها وجولاتها الرقابية وتضبط مطعم مخالف لشروط البلدية لتدنّي مستوى النظافة، وسوء التخزين للمواد الغذائية وعدم التزام العمالة بالاشتراطات البلدية”.
وأشارت بلدية محافظة الخرج إلى أنه تمّ تطبيق لائحة الغرامات والجزاءات البلدية، كما قامت بنشر صور للمطعم الذي تم إغلاقه.