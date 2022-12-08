إقالة لويس إنريكي من تدريب المنتخب الإسباني

أعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم، اليوم الخميس، رحيل لويس إنريكي المدير الفني عن قيادة منتخب الماتادور عقب الإخفاق في كأس العالم بقطر 2022.

خروج متكرر

وودع منتخب إسبانيا منافسات كأس العالم من الدور ثمن النهائي عقب الخسارة أمام المغرب بركلات الترجيح.

وفشل “لا روخا” في بلوغ الدور ربع النهائي من كأس العالم للمرة الثالثة على التوالي منذ التتويج باللقب العالمي في مونديال 2010.

شكرًا إنريكي

ووجه الاتحاد الإسباني لكرة القدم الشكر إلى إنريكي عن الفترة التي قضاها رفقة المنتخب، وتولى إنريكي قيادة منتخب إسبانيا في يوليو 2018 قبل أن يرحل في الشهر الحالي عقب 4 سنوات.

وخلال فترة تولي إنريكي قيادة المنتخب ابتعد بصورة مؤقتة منذ مارس 2019 وحتى نوفمبر من العام نفسه ليتولى مساعده روبرت مورينو قيادة الفريق، وكان ذلك بسبب ظروف أسرية تعرض لها إنريكي عقب وفاة طفلته.

وقاد إنريكي المنتخب الإسباني في 45 مباراة ونجح في تحقيق الفوز في 25 منهم وتعادل 12 مرة بينما خسر 8 مرات.

وكانت صحيفة سبورت الإسبانية قد كشفت عن 3 مرشحين لتولي مهمة تدريب إسبانيا خلفًا لـ لويس إنريكي.