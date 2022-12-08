Icon

ولي العهد والرئيس الصيني يعقدان جلسة مباحثات رسمية Icon معهد الخطوط الحديدية يفتح باب التسجيل في برنامج قائد قطار المشاعر المقدسة  Icon مراسم استقبال رسمية للرئيس الصيني في قصر اليمامة Icon وزير المالية لـ”المواطن”: تحسن الميزانية بسبب السياسات والإصلاحات الهيكلية وارتفاع النفط Icon ولي العهد: المواطن السعودي أعظم ما تملكه المملكة للنجاح Icon ولي العهد يوجه الوزراء والمسؤولين بتنفيذ برامج ومشاريع تنموية واجتماعية Icon الملك سلمان يعلن عن ميزانية 2023 بإيرادات تريليون و130 مليار ريال Icon سلطان بن سلمان يُدشن كُتيبًا حول تجربة بنك الرياض في توظيف ذوي الإعاقة Icon السعودية تسجل فائضًا ماليًا في 2022 بقيمة 102 مليار ريال Icon بموافقة الملك سلمان.. مشاركة 3 أئمة في الخطابة بالحرمين الشريفين Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

الرياضة
حصاد اليوم
كأس العالم
بعد خروج الماتادور من دور الـ16 بالمونديال

إقالة لويس إنريكي من تدريب المنتخب الإسباني

2022-12-08 الساعة 3:00
إقالة لويس إنريكي من تدريب المنتخب الإسباني
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم، اليوم الخميس، رحيل لويس إنريكي المدير الفني عن قيادة منتخب الماتادور عقب الإخفاق في كأس العالم بقطر 2022.

المغرب وإسبانيا
جانب من المباراة – المصدر @SEFutbol

خروج متكرر

وودع منتخب إسبانيا منافسات كأس العالم من الدور ثمن النهائي عقب الخسارة أمام المغرب بركلات الترجيح.

قد يهمّك أيضاً
Img

آبل تطلق خدمة الإصلاح الذاتي في أوروبا

Img

ضبط 4 مقيمين لاعتدائهم على مقيم وسلبه

وفشل “لا روخا” في بلوغ الدور ربع النهائي من كأس العالم للمرة الثالثة على التوالي منذ التتويج باللقب العالمي في مونديال 2010.

شكرًا إنريكي

ووجه الاتحاد الإسباني لكرة القدم الشكر إلى إنريكي عن الفترة التي قضاها رفقة المنتخب، وتولى إنريكي قيادة منتخب إسبانيا في يوليو 2018 قبل أن يرحل في الشهر الحالي عقب 4 سنوات.

وخلال فترة تولي إنريكي قيادة المنتخب ابتعد بصورة مؤقتة منذ مارس 2019 وحتى نوفمبر من العام نفسه ليتولى مساعده روبرت مورينو قيادة الفريق، وكان ذلك بسبب ظروف أسرية تعرض لها إنريكي عقب وفاة طفلته.

وقاد إنريكي المنتخب الإسباني في 45 مباراة ونجح في تحقيق الفوز في 25 منهم وتعادل 12 مرة بينما خسر 8 مرات.

وكانت صحيفة سبورت الإسبانية قد كشفت عن 3 مرشحين لتولي مهمة تدريب إسبانيا خلفًا لـ لويس إنريكي.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

محمد بن سلمان ورئيس وزراء تايلاند يشهدان...
محمد بن سلمان

محمد بن سلمان ورئيس وزراء تايلاند يشهدان...

محمد بن سلمان
بروق وأمطار وغيوم بـ 6 مناطق
السعودية اليوم

بروق وأمطار وغيوم بـ 6 مناطق

السعودية اليوم
الحرارة 8 درجات تحت الصفر في ذا...
حصاد اليوم

الحرارة 8 درجات تحت الصفر في ذا...

حصاد اليوم
ميسي: أي مواجهة بالمونديال ستكون معقدة
آخر الاخبار

ميسي: أي مواجهة بالمونديال ستكون معقدة

آخر الاخبار
استئصال ورم سريع الانتشار من فك مريضة...
السعودية اليوم

استئصال ورم سريع الانتشار من فك مريضة...

السعودية اليوم
محافظ مرات يطلق حملة “عليكم بسنّتي” ضمن...
السعودية اليوم

محافظ مرات يطلق حملة “عليكم بسنّتي” ضمن...

السعودية اليوم
أفعى تسحب طفلًا إلى بركة السباحة ووالده...
غرائب

أفعى تسحب طفلًا إلى بركة السباحة ووالده...

غرائب
طاقات إبداعية انطلقت في مضمار سباق السينما
السعودية اليوم

طاقات إبداعية انطلقت في مضمار سباق السينما

السعودية اليوم