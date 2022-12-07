إلزام سائقي الشاحنات بالبطاقة المهنية بداية من الغد

تنتهي اليوم الأربعاء، المهلة الخاصة بالمبادرة التشجيعية الخاصة للمنشآت والأفراد العاملين في نشاط نقل البضائع ووسطاء الشحن وتأجير الشاحنات على الطرق البرية في المملكة.

إصدار البطاقة المهنية

ونبهت الهيئة العامة للنقل إلى بدء التزام سائقي الشاحنات بإصدار البطاقة المهنية من خلال البوابة الإلكترونية عبر منصة “نقل” اعتبارًا من غد الخميس، بعد استيفاء الاشتراطات.

وأشارت إلى أن صلاحية بطاقة السائق المهني ستكون سنة من تاريخ صدورها.

ترخيص نشاط نقل

واستهدفت المبادرة الأفراد والمنشآت الراغبين بإصدار ترخيص نشاط نقل بضائع على الطرق البرية ولديهم مركبات يزيد وزنها الإجمالي على 3500 كجم، ويزيد عددها عن الحد المسموح به لهم نظامًا والمحدد بـ9 شاحنات، وتحمل رخص سير نقل خاص سارية المفعول.

وقدمت الهيئة للمنشآت والأفراد خلال فترة المبادرة الاستفادة من الخدمات والإعفاء من رسوم إصدار رخص سير، وإصدار اللوحات عند تنفيذ إجراءات التحويل من نقل خاص إلى نقل عام، وكذلك إمكانية تنفيذ هذه الخدمات دون اشتراط سداد المخالفات المتعلقة بالنقل، وذلك دعمًا وتحفيزًا لكافة المنشآت والأفراد في نشاط نقل البضائع.