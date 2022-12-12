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ضمن مبادرة تسوير الأراضي الفضاء

إلزام ملاك 87 قطة أرض في المدينة المنورة بتسويرها

2022-12-12 الساعة 5:33
إلزام ملاك 87 قطة أرض في المدينة المنورة بتسويرها
المواطن - واس

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أعلنت أمانة منطقة المدينة المنورة اليوم، عن المرحلة الثانية لمبادرة تسوير الأراضي الفضاء، التي سيتم من خلالها إلزام ملاك الأراضي الواقعة ضمن المحاور المستهدفة بالتسوير، والتي تشمل (طريق سكة الحديد – طريق علي بن أبي طالب – طريق سيد الشهداء – طريق الأمير عبدالمحسن بن عبدالعزيز – طريق سعد بن خثيمه) والبالغ إجمالي الأراضي الفضاء بها 87 قطة أرض.

تسوير الأراضي الفضاء

وأوضحت الأمانة أن هذه المرحلة تأتي استكمالاً للمرحلة الأولى ضمن منظومة مبادرات وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان للإسهام بشكل فاعل في العملية التنموية للمدينة، من خلال معالجة وتحسين المشهد الحضري على طرق ومحاور المدينة المنورة، مشيرةً إلى أن المبادرة تستهدف الحد من تراكم المخلفات داخل تلك الأراضي وحمايتها من التعديات وتوضيح حدود الملكية للأراضي والإسهام في تحسين المشهد الحضري للمدينة.

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