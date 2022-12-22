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إلغاء الحج على نفقة الدولة بمصر

2022-12-22 الساعة 12:19
إلغاء الحج على نفقة الدولة بمصر
المواطن - فريق التحرير

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ألغت الحكومة المصرية الحج على نفقة الدولة العام الجاري.

التفاصيل

كما وجَّه رئيس مجلس الوزراء المصري، الدكتور مصطفى مدبولي، بتقليل أعداد بعثات خدمة الحجيج إلى حدها الأدنى، وذلك في اجتماع اللجنة الوزارية العليا للحج بمناسبة بدء الاستعدادات والترتيب لموسم الحج المقبل.

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وقال، مدبولي، في بيان نشرته رئاسة مجلس الوزراء على حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: إن هناك اجتماعات تنسيقية تم عقدها بالفعل مع الأشقاء في المملكة العربية السعودية بشأن موسم الحج، مشيرًا إلى أنه تمت مناقشة مختلف التفاصيل المتعلقة بهذا الشأن.

من جانبه، أفاد وزير الأوقاف المصري، محمد مختار جمعة، أهمية الالتزام بما تم تطبيقه العام الماضي بشأن عدم تخصيص حج على نفقة الدولة، إلى جانب تقليل أعداد البعثات الخدمية لتكون عند الحد الأدنى، وبدون بدلات سفر.

واستعرضت وزيرة التضامن الاجتماعي المصرية، نيفين القباج، خلال الاجتماع لها، الاستعدادات التي تقوم بها الوزارة فيما يخص حج القرعة والجمعيات، وقدمت عددًا من مقترحات الوزارة للضوابط المنظمة لها.

وفي ختام الاجتماع، وجَّه رئيس الوزراء المصري باستمرار الاجتماعات التحضيرية التي تتم بين الجهات المصرية المعنية، وكذا الاجتماعات التنسيقية مع الأشقاء في المملكة العربية السعودية؛ لضمان توفير كل الخدمات اللازمة للحجاج المصريين، وتيسير شؤونهم كافة.

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