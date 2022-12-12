إلغاء المؤبد وإعادة الحكم بإعدام قاتل فرح أكبر بالكويت

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قضت محكمة التمييز في الكويت، بالحكم بالإعدام بدل المؤبد لقاتل فرح أكبر، مُسدلة بذلك الستار على هذه القضية التي هزت البلاد منذ فترة.
وحسب صحيفة “الراي” الكويتية، ألغت محكمة التمييز، حكم محكمة الاستئناف القاضي بالحبس المؤبد على قاتل المواطنة فرح أكبر، وقضت عليه بالإعدام شنقًا.
وكانت محكمة الاستئناف في الكويت قررت في يونيو الماضي، قبول استئناف المتهم بقتل فرح أكبر، وقضت له بالحبس المؤبد بدلًا من الحكم بالإعدام الصادر من محكمة الجنايات.
وحينها قال محامي فرح أكبر، عبدالمحسن القطان في تصريحات صحفية إنه سيتقدم بطلب للنيابة العامة لتمييز الحكم وكذلك بالطعن أمام محكمة التمييز على الحكم الصادر باستبدال عقوبة حكم الإعدام لقاتلها إلى عقوبة الحبس المؤبد، وسيطالب بالإعدام مجددًا.
وتعود الواقعة إلى 21 أبريل الماضي، عندما أقدم شاب على خطف فتاة من مركبة كانت تقلها وطفلتيها، وقام بتسديد طعنة غائرة في صدرها أدت إلى وفاتها، ثم تركها أمام مستشفى العدان وفر هاربًا.
وشهدت محاكمة القاتل اعترافات صادمة بشأن الجريمة، حيث حاول المتهم في البداية إنكار الاتهام زاعمًا أن المجني عليها أخرجت سكينًا من الدرج وطعنت نفسها به، إلا أنه بمواصلة التحقيق معه اعترف بطعنها بسكين نتيجة غضبه لإصرارها على رفض الارتباط به، والتواصل معه، إضافة إلى رفضها التنازل عن قضاياها ضده.
واعترف الجاني بأنه وضع جهاز تتبع عبر الأقمار الاصطناعية في مركبتها حتى رصدها يوم الواقعة في ضاحية صباح السالم، مع طفلتها، وطفل شقيقها، حيث كانوا متوجهين إلى صالون نسائي، تتبعها شقيقتها بمركبتها، وقام بطعنها.