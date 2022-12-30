إلغاء عشرات الرحلات الجويّة في بلجيكا بسبب الإضراب

دخل طاقم شركة رايان إير للطيران في بلجيكا، الجمعة، في إضراب لمدة 3 أيام بالتزامن مع عطلة رأس السنة الجديدة؛ ما تسبّب بإلغاء عشرات الرحلات.

إلغاء 48 رحلة

وكشف فيليب فيردونك، مدير مطار شارلروا، ثاني مطار في بلجيكا من حيث حركة الركاب، أن رايان إير ألغت 48 رحلة الجمعة.

وسيتأثر نحو 22 ألف مسافر بهذا الإضراب على مدى الأيام الثلاثة.

ومن المعروف أن الشركة الأيرلندية تشغّل 15 طائرة من بلجيكا ولا يُتوقع أن يؤثر الإضراب على رحلاتها المنطلقة من دول أخرى.

وسبق أن نفّذ موظفو رايان إير عدّة إضرابات في بلجيكا هذا العام، ويتهمون الشركة خصوصًا بالضغط غير القانوني على الموظفين للعمل من وقت لآخر في مطارات أخرى في أنحاء أوروبا، وخاصة في دبلن.

وتعتزم النقابات تنفيذ إضراب آخر في عطلة نهاية الأسبوع في 7 و8 يناير، وفقًا لوكالة الأنباء الفرنسية.