إلغاء فئة المفاريد بكار للون المجاهيم بمهرجان الإبل

قررت إدارة مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في نسخته السابعة إلغاء فئة المفاريد بكار للون المجاهيم، والذي كان من المقرر إقامته غدًا الثلاثاء 6 ديسمبر الجاري، وذلك بناء على تقارير اللجان الطبية ولجنة الاستئناف.

وذكر الحساب الرسمي لصفحة نادي الإبل على “تويتر” أن قرار الإلغاء سببه عدم تجاوز جميع المشاركات المتأهلة لفحص العبث.

مكافحة آفة العبث

وأوضحت إدارة المهرجان استمرارها في مكافحة آفة العبث والتوعية بمخاطرها والتذكير بأضرارها وأثرها.

وأكدت إدارة المهرجان حرصها الدائم على تطبيق الفحوصات المقررة لتحقيق تنافس نزيه وعادل.