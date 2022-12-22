إلغاء 2000 رحلة طيران بأمريكا بسبب الطقس السيئ

كشف موقع فلايت أوِير لتتبع حركة الطائرات عن إلغاء شركات طيران ما يقرب من ألفي رحلة جوية بالولايات المتحدة، كان مقررًا لها اليوم الخميس وغدًا الجمعة، مما يربك خطط الآلاف للسفر لقضاء العطلات، مع تأثر مناطق شاسعة من البلاد بموجة من الطقس الشديد البرودة قبل عاصفة شتوية قوية.

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وتزامنت الأحوال الجوية القاسية، مع بداية موسم سفرٍ يتجه لأن يكون واحدًا من بين أكثر مواسم السفر للعطلات ازدحامًا منذ عقود.

وبلغ إجمالي عمليات الإلغاء داخل الولايات المتحدة أو إليها أو منها 1239 عند الثامنة صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة لليوم الخميس، فيما أُلغي 699 رحلة إضافية ليوم غد الجمعة، وفق رويترز.

وتأثر موسم العام الماضي بتفشي كوفيد-19 بين الأطقم مما أجبر شركات طيران على إلغاء كثير من الرحلات الجوية.

وقالت شركات طيران أمريكية من بينها دلتا ويونايتد إيرلاينز وأميركان إيرلاينز: إنها ستلغي رسوم تعديل الحجوزات وفروق الأسعار للركاب في عدد من المناطق المتضررة.

وأفادت أميركان إيرلاينز أمس الأربعاء أنها تواصل مراقبة العاصفة الشتوية، التي من المتوقع أن تؤثر على مطارات الغرب الأوسط والشمال الشرقي والساحل الشرقي خلال أيام.