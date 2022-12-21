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قررت الابتعاد عن السوشيال ميديا

إليسا تقرر الاختفاء بسبب جمهورها

2022-12-21 الساعة 12:25
إليسا تقرر الاختفاء بسبب جمهورها
المواطن - فريق التحرير

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قررت الفنانة اللبنانية إليسا الاختفاء عن جمهورها مؤقتًا، والابتعاد قليلًا عن مواقع التواصل الاجتماعي، وخصوصًا موقع التدوينات القصيرة “تويتر”.

التفاصيل

وغردت إليسا، عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة تويتر، قائلة: رح أختفي شوية عن تويتر هل الفترة لأن الطاقة السلبية الموجودة وخصوصي من متابعيني مش مقبولة سلام من الآن وحتى نلتقي.

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وسبق أن طلبت المطربة اللبنانية إليسا من جمهورها ومتابعيها التوقف عن تداول الشائعات بخصوص ألبومها الجديد، وذلك من خلال تغريدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، حيث كتبت إليسا: “رجاء توقفوا عن نشر الشائعات بخصوص ألبومي القادم”.

وكانت إليسا قد أحيت حفلًا غنائيًّا في الكويت في نوفمبر الماضي، كما أحيت حفلًا غنائيًّا على مسرح أولمبيا في باريس أيضًا.

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