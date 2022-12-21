إليك متوسط إيجارات الشقق في أحياء شمال الرياض

كشفت قناة الإخبارية، عن متوسط إيجارات الشقق شمال الرياض.

وبحسب التقرير الذي عرضته القناة اليوم الأربعاء، بلغ متوسط الإيجارات في حي الصحافة 28 ألف ريال وعدد العقود 2713.

وحي الياسمين 32 ألف ريال وعدد العقود 3817، وحي النرجس 30 ألف ريال وعدد العقود 4760، وحي العارض 25 ألف ريال وعدد العقود 4091.

القيروان

كما بلغت قيمة الإيجارات في حي القيروان 33 ألف ريال، وعدد العقود 2235. وفي حي الربيع 33 ألفًا، والعقود 1678، والعقيق 27 ألفًا والعقود 4371، وفي حي حطين بلغت الإيجارات 32 ألفًا وعدد العقود 1903.

وفي حي الملقا بلغت الإيجارات 34 ألف وعدد العقود 6255.