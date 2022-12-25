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إمارة منطقة الرياض تعلن وظائف إدارية وتقنية وقانونية عبر جدارات

2022-12-25 الساعة 1:40
إمارة منطقة الرياض تعلن وظائف إدارية وتقنية وقانونية عبر جدارات
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت إمارة منطقة الرياض وظائف إدارية وتقنية وقانونية عبر (جدارات)، وذلك وفقاً للتفاصيل الموضحة أدناه.

الوظائف:

– مصمم نظم ممارس.
– مهندس مدني مساعد (3 وظائف).
– مطور برامج.
– مهندس إدارة مشاريع مساعد.
– مراجع داخلي مساعد (3 وظائف).
– أخصائي قانوني مساعد (4 وظائف).

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موعد التقديم:

– يبدأ التقديم بمشيئة الله يوم الأحد بتاريخ 1444/06/08هـ الموافق 2023/01/01م وينتهي التقديم يوم الخميس بتاريخ 1444/06/12هـ الموافق 2023/01/05م.

طريقة التقديم:

– من خلال الرابط التالي:
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