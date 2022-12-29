إمبراطور البيتكوين يعترف بسرقة 546 مليون دولار

اعترف إمبراطور العملة المشفرة البيتكوين، باستيلائه على أكثر من نصف مليار دولار من أموال المودعين.

جريمة مالية

وجاءت عملية الاستيلاء، عندما اشترى سام بانكمان فرايد ما يقرب من 7.6% من تطبيق تداول الأسهم الشهير روبين هود، في وقت سابق من هذا العام، قام بتمويل الصفقة بأكثر من نصف مليار دولار اقترضها من صندوق التحوط الخاص به، وهو ما تم بشكل غير قانوني، حيث استولى على أموال العملاء في منصة إف تي إكس.

وفي اعترافات حديثه، قال بانكمان، إنه والشريك المؤسس لشركة إف تي إكس، غراي وانغ، اقترضا أكثر من 546 مليون دولار من صندوق التحوط ألاميدا ريسيرش، والذين استخدماه لشراء أسهم روبين هود، عبر شركة قابضة يسيطر عليها بشكل أساسي بانكمان.

أربع تهم

واعترف وانغ منذ ذلك الحين بالذنب في أربع تهم بالاحتيال والتآمر، خلال تحقيق المدعين العامين الأمريكيين في انهيار منصة إف تي إكس، فيما يواجه بانكمان 8 اتهامات جنائية.

ومنذ تنحيه عن إدارة المنصة الشهيرة، نفى بانكمان مرارًا وتكرارًا ارتكاب الاحتيال عن قصد، لكن حتى الآن لم يتم تحديد تاريخ توجيه الاتهام له.

اعتقال بانكمان

وتم القبض عليه في وقت سابق من هذا الشهر في جزر الباهاما، حيث مقر منصة إف تي إكس، وتم تسليمه إلى الولايات المتحدة الأسبوع الماضي، وهو قيد الإقامة الجبرية في منزل والديه في كاليفورنيا.

ومن المقرر أن يقدم اعتراضًا أمام محكمة فيدرالية في مانهاتن يوم 3 يناير، حيث إنه قد يواجه السجن مدى الحياة إذا ثبتت إدانته.

معركة قانونية

ووفق شبكة سي إن إن الأمريكية، فقد أصبحت حصة بانكمان في روبين هود، في قلب معركة قانونية منفصلة متعددة الجنسيات حول الأصول المرتبطة بإمبراطورية العملات المشفرة المفلسة إف تي إكس.

وطالبت أربعة كيانات منفصلة بنحو 56 مليون سهم تقدر قيمتها بنحو 450 مليون دولار.