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من خلال 29 ألف مزرعة بمحافظاتها

إنتاج 49 ألف طن من الخضراوات والفواكه سنويًا بمكة

2022-12-18 الساعة 12:03
إنتاج 49 ألف طن من الخضراوات والفواكه سنويًا بمكة
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت إمارة مكة المكرمة، أن هناك 29 ألف مزرعة في محافظات المنطقة تنتج 49 ألف طن من الخضراوات والفواكه سنويًا.

وأضافت الإمارة عبر حسابها بموقع “تويتر”، أن المنطقة تضم 2350 نحالًا، حيث يتم إنتاج أكثر من 300 ألف كجم من العسل سنويًا.

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السياحة الزراعية بمكة

يذكر أنه على مستوى منطقة مكة المكرمة، تعد السياحة الزراعية من أهم الوجهات التي يقصدها السائح في فترات متعددة طيلة العام، وهو الأمر الذي يعزز من دخلها أثناء الرحلة السياحية.

واستطاع العديد من المزارعين بمنطقة مكة المكرمة تحويل منتجات مزارعهم المتمثلة في الورد، والفاكهة، والعسل، إلى الاستثمار في مشاريع زراعية سياحية وتهيئتها، عبر توفير خدمات ومتطلبات الزوار الأمر الذي كان له أثر إيجابي وناجح، حيث أصبحت مزارعهم وجهة سياحية رائعة، وذلك لطبيعة أجوائها المتنوعة ما بين محافظات جدة وخليص والليث والقنفذة والطائف وتنوّع منتوجاتها الزراعية.

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