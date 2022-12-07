إنجاد: العثور على أحد مفقودي أم رضمة والبحث عن الآخر

أعلن فريق إنجاد للبحث والإنقاذ، صباح اليوم الأربعاء، عثور أعضاء الفريق على أحد مفقودي أم رضمة بالحدود الشمالية عند مركبته وهو بصحة طيبة.

العثور على أحد المفقودين

وأضاف فريق إنجاد، في تغريدة على حسابه الرسمي في موقع “تويتر”، أن عمليات البحث جارية الآن عن المفقود الآخر.

انطلاق عمليات البحث

وكان فريق إنجاد قد أعلن في وقت سابق، عن ورود بلاغ عن مفقودين بالقرب من أم رضمة التابعة لمنطقة الحدود الشمالية، وقد باشر فريق إنجاد عمليات البحث فجر اليوم.