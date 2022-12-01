Icon

الحج والعمرة: 4 مسارات رئيسة للتطوع في خدمة ضيوف الرحمن Icon مشاهد خلابة لتدفق سيل وادي سمعة شمال قلوة Icon مكافحة المخدرات تعلن فتح التسجيل للوظائف العسكرية على رتبة جندي Icon  المملكة تحتاج إلى إنشاء كيان مستقل يخدم صناعة قوتها الناعمة Icon بدء إيداع الضمان الاجتماعي شاملًا دعم الحقيبة المدرسية Icon العيون تتجه إلى مباراة السعودية المصيرية أمام المكسيك Icon تعاون السعودية وكوريا الجنوبية الدفاعي ضربة لأمريكا  Icon المنتخب السعودي في مهمة الحسم لاستعادة الإنجاز الغائب منذ 28 عامًا Icon تقويم التعليم تُذكر بمواعيد اختبارات الرخص المهنية Icon لقطات لـ أمطار المدينة المنورة اليوم Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

كأس العالم
الرياضة
حصاد اليوم
تأهل متصدرًا لثمن نهائي مونديال قطر

إنجازات بالجملة لـ منتخب المغرب عقب تأهله لدور الـ16

2022-12-01 الساعة 10:45
إنجازات بالجملة لـ منتخب المغرب عقب تأهله لدور الـ16
المواطن - محمد سمعه

مواضيع ذات علاقة

حقق منتخب المغرب الأول لكرة القدم تحت قيادة مدربه وليد الركراكي، العديد من الإنجازات بعد التأهل لثمن نهائي كأس العالم قطر 2022.

وكان منتخب أسود الأطلس تفوق على منتخب كندا بنتيجة هدفين لهدف، في الجولة الثالثة من دور المجموعات اليوم.

قد يهمّك أيضاً
Img

الإخبارية تطلق أحدث وأضخم برامجها الاقتصادية أسواق السعودية

Img

مقارنة الأكلات الشتوية في سهيل والحميمين والعقارب

منتخب المغرب يكتب التاريخ

وأصبح منتخب أسود الأطلس أول منتخب عربي ينجح في التأهل مرتين إلى دور الـ16 من المونديال، حيث فعلها أسود الأطلس في مونديال 1986 بالمكسيك، وفي مونديال 2022 بقطر.

كما أصبح أسود الأطلس أول منتخب إفريقي يجمع 7 نقاط ويتأهل كمتصدر مجموعته إلى الدور التالي من كأس العالم.

احتفالات منتخب المغرب

ملخص مباراة المغرب ضد كندا

وفي مباراة كندا، تقدم منتخب أسود الأطلس بالهدف الأول عبر حكيم زياش في الدقيقة الثالثة من عمر الشوط الأول مستغلًّا خطأ في تقدم الحارس الكندي.

وفي الدقيقة الـ23، نجح يوسف النصري في إضافة ثاني الأهداف لمنتخب أسود الأطلس في الدقيقة الـ23.

احتفالات منتخب المغرب

ونجح منتخب كندا في تقليص الفارق عبر اللاعب المغربي نايف أكرد الذي سجل هدفًا بالخطأ في مرماه بالدقيقة الأربعين.

وفي الشوط الثاني أهدر عبدالرزاق حمدالله فرصتين محققتين لمنتخب أسود الأطلس، لتنتهي النتيجة بفوز منتخب أسود الأطلس بهدفين لهدف وتأهله لثمن نهائي المونديال متصدرًا المجموعة السادسة برصيد 7 نقاط.

احتفالات منتخب المغرب

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

سلسلة لقاءات لولي العهد في شرم الشيخ
محمد بن سلمان

سلسلة لقاءات لولي العهد في شرم الشيخ

محمد بن سلمان
بالفيديو.. هطول أمطار غزيرة على جدة
السعودية اليوم

بالفيديو.. هطول أمطار غزيرة على جدة

السعودية اليوم
انضمام اللجنة الأولمبية لمبادرة الأمم المتحدة للمناخ
السعودية اليوم

انضمام اللجنة الأولمبية لمبادرة الأمم المتحدة للمناخ

السعودية اليوم
رقم مميز لمنتخب البرتغال في كأس العالم
كأس العالم

رقم مميز لمنتخب البرتغال في كأس العالم

كأس العالم
سالم الدوسري يُخطط لتجاوز رقم سامي الجابر
كأس العالم

سالم الدوسري يُخطط لتجاوز رقم سامي الجابر

كأس العالم
وفاة أردني على جهاز التنفس بعد قطع...
العالم

وفاة أردني على جهاز التنفس بعد قطع...

العالم
سجين يبتلع هاتفًا لسبب غريب
غرائب

سجين يبتلع هاتفًا لسبب غريب

غرائب
مزاد لبيع بضائع منوعة بجمرك الرياض
السعودية اليوم

مزاد لبيع بضائع منوعة بجمرك الرياض

السعودية اليوم