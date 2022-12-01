إنجازات بالجملة لـ منتخب المغرب عقب تأهله لدور الـ16

حقق منتخب المغرب الأول لكرة القدم تحت قيادة مدربه وليد الركراكي، العديد من الإنجازات بعد التأهل لثمن نهائي كأس العالم قطر 2022.

وكان منتخب أسود الأطلس تفوق على منتخب كندا بنتيجة هدفين لهدف، في الجولة الثالثة من دور المجموعات اليوم.

منتخب المغرب يكتب التاريخ

وأصبح منتخب أسود الأطلس أول منتخب عربي ينجح في التأهل مرتين إلى دور الـ16 من المونديال، حيث فعلها أسود الأطلس في مونديال 1986 بالمكسيك، وفي مونديال 2022 بقطر.

كما أصبح أسود الأطلس أول منتخب إفريقي يجمع 7 نقاط ويتأهل كمتصدر مجموعته إلى الدور التالي من كأس العالم.

ملخص مباراة المغرب ضد كندا

وفي مباراة كندا، تقدم منتخب أسود الأطلس بالهدف الأول عبر حكيم زياش في الدقيقة الثالثة من عمر الشوط الأول مستغلًّا خطأ في تقدم الحارس الكندي.

وفي الدقيقة الـ23، نجح يوسف النصري في إضافة ثاني الأهداف لمنتخب أسود الأطلس في الدقيقة الـ23.

ونجح منتخب كندا في تقليص الفارق عبر اللاعب المغربي نايف أكرد الذي سجل هدفًا بالخطأ في مرماه بالدقيقة الأربعين.

وفي الشوط الثاني أهدر عبدالرزاق حمدالله فرصتين محققتين لمنتخب أسود الأطلس، لتنتهي النتيجة بفوز منتخب أسود الأطلس بهدفين لهدف وتأهله لثمن نهائي المونديال متصدرًا المجموعة السادسة برصيد 7 نقاط.