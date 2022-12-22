إنجاز جديد لـ حمدالله في بطولة كأس الملك

حقق المهاجم المغربي عبدالرزاق حمدالله إنجازًا مميزًا له في بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، بعد أن سجل هدفًا في شباك نادي الشباب في مباراة الاتحاد والليث في ثمن نهائي البطولة.

وتلقى اللاعب المغربي كرة رأسية من زميله أحمد شراحيلي ليسجلها هدفًا في شباك الشباب بالدقيقة الـ48 مع بداية الشوط الثاني.

أرقام حمدالله

وساهم اللاعب المغربي في 24 هدفًا في بطولة كأس الملك، حيث سجل 19 هدفًا وصنع 5 آخرين.

وكان اللاعب المغربي شارك مع منتخب بلاده في نهائيات كأس العالم بقطر، حيث حقق منتخب المغرب إنجازًا مميزًا بالوصول لنهائي المونديال للمرة الأولى في تاريخ المنتخبات العربية والإفريقية.