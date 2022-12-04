إنجلترا تتفوق على السنغال بهدفين في الشوط الأول

أنهى منتخب إنجلترا الشوط الأول من مباراة السنغال متفوقًا بثنائية دون رد، وذلك ضمن مباريات دور الـ16 من بطولة كأس العالم 2022.

وأحرز اللاعبان جوردان هندرسون وهاري كين هدفي المنتخب الإنجليزي في شباك المنتخب السنغالي في الدقيقتين الـ39 والـ45.

إنجلترا ضد السنغال

وتُقام المباراة بين الفريقين على ملعب البيت، حيث سيواجه الفائز من مباراة المنتخب الإنجليزي والسنغال، منتخب فرنسا في دور الثمانية يوم السبت المقبل.

وجاء تشكيل المنتخب الإنجليزي لمواجهة السنغال مكونًا من: ”جوردان بيكفورد في حراسة المرمى، كايل ووكر، لوك شو، ديكلان رايس، جون ستونز، هاري ماجواير، جوردان هندرسون، هاري كين، بوكايو ساكا، فيل فودين، جودي بيلينجهام”.

أما تشكيل منتخب السنغال فجاء مكونًا من: “إدوارد ميندي، إسماعيل جاكوبس – عبدو ديالو – كاليدو كوليبالي – يوسف سابالي، ناماليس ميندي – كريبين دياتا – باتي سيس، إسماعيلا سار – إليمان ندياي – بولاي ديا”.