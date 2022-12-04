إنجلترا تتفوق على السنغال بهدفين في الشوط الأول

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أنهى منتخب إنجلترا الشوط الأول من مباراة السنغال متفوقًا بثنائية دون رد، وذلك ضمن مباريات دور الـ16 من بطولة كأس العالم 2022.
هدف إنجلترا الوقت بدل الضائع "48": إنجلترا 2-0 السنغال#قطر2022 #كاس_العالم_قطر_2022 #قنوات_الكاس @Fsfofficielle #Qatar2022 #FIFAWorldCup @England @EnglandFootball pic.twitter.com/sL5RDGSroa
— قنوات الكاس (@alkasschannel) December 4, 2022
وأحرز اللاعبان جوردان هندرسون وهاري كين هدفي المنتخب الإنجليزي في شباك المنتخب السنغالي في الدقيقتين الـ39 والـ45.
وتُقام المباراة بين الفريقين على ملعب البيت، حيث سيواجه الفائز من مباراة المنتخب الإنجليزي والسنغال، منتخب فرنسا في دور الثمانية يوم السبت المقبل.
وجاء تشكيل المنتخب الإنجليزي لمواجهة السنغال مكونًا من: ”جوردان بيكفورد في حراسة المرمى، كايل ووكر، لوك شو، ديكلان رايس، جون ستونز، هاري ماجواير، جوردان هندرسون، هاري كين، بوكايو ساكا، فيل فودين، جودي بيلينجهام”.
أما تشكيل منتخب السنغال فجاء مكونًا من: “إدوارد ميندي، إسماعيل جاكوبس – عبدو ديالو – كاليدو كوليبالي – يوسف سابالي، ناماليس ميندي – كريبين دياتا – باتي سيس، إسماعيلا سار – إليمان ندياي – بولاي ديا”.
هدف إنجلترا "39": إنجلترا 1-0 السنغال#قطر2022 #كاس_العالم_قطر_2022 #قنوات_الكاس @Fsfofficielle #Qatar2022 #FIFAWorldCup @England @EnglandFootball pic.twitter.com/E6KLATUsDs
— قنوات الكاس (@alkasschannel) December 4, 2022