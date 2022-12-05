إنجلترا تضرب موعدًا مع فرنسا بربع نهائي مونديال 2022

صعد منتخب إنجلترا إلى ربع نهائي كأس العالم 2022، بعد الفوز على منتخب السنغال في دور ثمن النهائي بثلاثية دون رد.

إنجلترا ضد السنغال

وكان الشوط الأول انتهى بتفوق الإنجليز بثنائية دون رد، حيث أحرز اللاعبان جوردان هندرسون وهاري كين هدفي المنتخب الإنجليزي في شباك المنتخب السنغالي في الدقيقتين الـ39 والـ45.

وفي الشوط الثاني، سجل اللاعب بوكايو ساكا الهدف الثالث للمنتخب الإنجليزي في الدقيقة الـ 58، بعد تمريرة متقنة من اللاعب فيل فودين.

مواجهة قوية ضد فرنسا السبت

ولم يحدث أي جديد، ليفوز المنتخب الإنجليزي بثلاثية دون رد، وذلك ليعبر لمواجهة فرنسا السبت المقبل في ربع نهائي المونديال.

وجاء تشكيل المنتخب الإنجليزي لمواجهة السنغال مكونًا من: “جوردان بيكفورد في حراسة المرمى، كايل ووكر، لوك شو، ديكلان رايس، جون ستونز، هاري ماجواير، جوردان هندرسون، هاري كين، بوكايو ساكا، فيل فودين، جودي بيلينجهام”.

أما تشكيل منتخب السنغال فجاء مكونًا من: “إدوارد ميندي، إسماعيل جاكوبس – عبدو ديالو – كاليدو كوليبالي – يوسف سابالي، ناماليس ميندي – كريبين دياتا – باتي سيس، إسماعيلا سار – إليمان ندياي – بولاي ديا”.