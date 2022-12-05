إنجلترا تضرب موعدًا مع فرنسا بربع نهائي مونديال 2022

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صعد منتخب إنجلترا إلى ربع نهائي كأس العالم 2022، بعد الفوز على منتخب السنغال في دور ثمن النهائي بثلاثية دون رد.
هدف إنجلترا "39": إنجلترا 1-0 السنغال#قطر2022 #كاس_العالم_قطر_2022 #قنوات_الكاس @Fsfofficielle #Qatar2022 #FIFAWorldCup @England @EnglandFootball pic.twitter.com/E6KLATUsDsقد يهمّك أيضاً
— قنوات الكاس (@alkasschannel) December 4, 2022
وكان الشوط الأول انتهى بتفوق الإنجليز بثنائية دون رد، حيث أحرز اللاعبان جوردان هندرسون وهاري كين هدفي المنتخب الإنجليزي في شباك المنتخب السنغالي في الدقيقتين الـ39 والـ45.
وفي الشوط الثاني، سجل اللاعب بوكايو ساكا الهدف الثالث للمنتخب الإنجليزي في الدقيقة الـ 58، بعد تمريرة متقنة من اللاعب فيل فودين.
هدف إنجلترا الوقت بدل الضائع "48": إنجلترا 2-0 السنغال#قطر2022 #كاس_العالم_قطر_2022 #قنوات_الكاس @Fsfofficielle #Qatar2022 #FIFAWorldCup @England @EnglandFootball pic.twitter.com/sL5RDGSroa
— قنوات الكاس (@alkasschannel) December 4, 2022
ولم يحدث أي جديد، ليفوز المنتخب الإنجليزي بثلاثية دون رد، وذلك ليعبر لمواجهة فرنسا السبت المقبل في ربع نهائي المونديال.
وجاء تشكيل المنتخب الإنجليزي لمواجهة السنغال مكونًا من: “جوردان بيكفورد في حراسة المرمى، كايل ووكر، لوك شو، ديكلان رايس، جون ستونز، هاري ماجواير، جوردان هندرسون، هاري كين، بوكايو ساكا، فيل فودين، جودي بيلينجهام”.
أما تشكيل منتخب السنغال فجاء مكونًا من: “إدوارد ميندي، إسماعيل جاكوبس – عبدو ديالو – كاليدو كوليبالي – يوسف سابالي، ناماليس ميندي – كريبين دياتا – باتي سيس، إسماعيلا سار – إليمان ندياي – بولاي ديا”.
هدف إنجلترا "57": #إنجلترا 3-0 #السنغال#قطر2022 #كاس_العالم_قطر_2022 #قنوات_الكاس @Fsfofficielle #Qatar2022 #FIFAWorldCup @England @EnglandFootball pic.twitter.com/krQSU73DiB
— قنوات الكاس (@alkasschannel) December 4, 2022