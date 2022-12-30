Icon

جدة تحت المطر: تأخر رحلات وتعليق دراسة وأعلى كمية 44ملم Icon تعليق الدراسة الحضورية بجامعة جدة الجمعة والسبت Icon توقعات بحالة جوية من عدم الاستقرار بالسعودية حتى 7 يناير Icon مشاجرة بالسيوف داخل مستشفى بالكويت Icon النيابة: إلزام مواطن بإعادة 55 مليون ريال لجنايته على أنشطة السوق المالية Icon متعة وإثارة في مهرجان الرياض للألعاب و”المواطن” توثق بلقطات مميزة Icon نزاهة تباشر قضايا جنائية منها ضابطان وموظفون حصلوا على رشاوى بالآلاف Icon الثلوج تعانق جبال اللوز وتشكل وجهة سياحية لزواره Icon 4 حالات لصرف تعويض الدفعة الواحدة قبل بلوغ الستين Icon حفر الباطن تحت زخات المطر منذ الصباح Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

العالم
حصاد اليوم
مما حدا بها إلى العودة

إندونيسيا ترفض هبوط طائرة أمضت 4 ساعات بالجو لسبب غريب

2022-12-30 الساعة 1:56
إندونيسيا ترفض هبوط طائرة أمضت 4 ساعات بالجو لسبب غريب
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

اضطر قائد طائرة تابعة لشركة Jetstar بعد طيران متواصل لأكثر من 4 ساعات للعودة بها لوجهة انطلاقها، بعد أن رفضت إدارة مطار بالي في إندونيسيا هبوط الطائرة.

التفاصيل

وبحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية، أقلعت الطائرة من مطار ملبورن في بريطانيا متجهة إلى بالي، في رحلة تستغرق 6 ساعات، إلا أن مطار بالي رفض استقبال الطائرة؛ بسبب طرازها، مما حدا بها إلى العودة.

قد يهمّك أيضاً
Img

وظائف شاغرة في الهيئة الملكية لمحافظة العلا

Img

دول العالم تفرض قيودًا على المسافرين الصينيين

وكشف المتحدث باسم شركة جيت ستار Jetstar بأنه كان من المقرر في البداية إطلاق الرحلة على طائرة إيرباص A321 التي حصلت على إذن بالهبوط، ولكنها تغيرت لاحقًا إلى طائرة بوينغ 787 كبيرة لنقل عدد أكبر من المسافرين خلال موسم العطلات.

وأردف قائلًا: “ولكن نظرًا لسوء تفاهم، لم توافق الهيئة المحلية في إندونيسيا على التبديل إلى طائرة كبيرة.. وحين علمنا ذلك، عادت الطائرة إلى ملبورن، ورتبنا حجزًا آخر للركاب في وقت لاحق”.

وألغي الإذن بالهبوط في بالي؛ لأن أن شركة الطيران لم تبلغ السلطات الإندونيسية بتبديل الطائرة وهبطت الطائرة في مطار تولامارين صباح الأربعاء 28 من ديسمبر.

وأصدرت شركة Jetstar اعتذارًا يوم الأربعاء، وقالت: إنها بدأت تحقيقًا في الحادث.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

CNN: تايوان قلقة من فقدان درع السيليكون
تقارير

CNN: تايوان قلقة من فقدان درع السيليكون

تقارير
المدني: احذروا أمطار الجمعة والسبت
السعودية اليوم

المدني: احذروا أمطار الجمعة والسبت

السعودية اليوم
الأوقاف ومجلس الجمعيات الأهلية يطلقان 5 صناديق...
السعودية اليوم

الأوقاف ومجلس الجمعيات الأهلية يطلقان 5 صناديق...

السعودية اليوم
تشكيل مباراة المغرب والبرتغال المتوقع
آخر الاخبار

تشكيل مباراة المغرب والبرتغال المتوقع

آخر الاخبار
المرور: غرامة تجاوز حافلات النقل المدرسي تصل...
السعودية اليوم

المرور: غرامة تجاوز حافلات النقل المدرسي تصل...

السعودية اليوم
الأسهم السعودية تغلق على ارتفاع بتداولات 4.2...
السوق

الأسهم السعودية تغلق على ارتفاع بتداولات 4.2...

السوق
تحذيرات من الأكسجين أثناء التخدير
صحة وطب‎

تحذيرات من الأكسجين أثناء التخدير

صحة وطب‎
مشروع تعظيم البلد الحرام يفتح باب التطوع...
السعودية اليوم

مشروع تعظيم البلد الحرام يفتح باب التطوع...

السعودية اليوم