إندونيسيا ترفض هبوط طائرة أمضت 4 ساعات بالجو لسبب غريب

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اضطر قائد طائرة تابعة لشركة Jetstar بعد طيران متواصل لأكثر من 4 ساعات للعودة بها لوجهة انطلاقها، بعد أن رفضت إدارة مطار بالي في إندونيسيا هبوط الطائرة.
وبحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية، أقلعت الطائرة من مطار ملبورن في بريطانيا متجهة إلى بالي، في رحلة تستغرق 6 ساعات، إلا أن مطار بالي رفض استقبال الطائرة؛ بسبب طرازها، مما حدا بها إلى العودة.
وكشف المتحدث باسم شركة جيت ستار Jetstar بأنه كان من المقرر في البداية إطلاق الرحلة على طائرة إيرباص A321 التي حصلت على إذن بالهبوط، ولكنها تغيرت لاحقًا إلى طائرة بوينغ 787 كبيرة لنقل عدد أكبر من المسافرين خلال موسم العطلات.
وأردف قائلًا: “ولكن نظرًا لسوء تفاهم، لم توافق الهيئة المحلية في إندونيسيا على التبديل إلى طائرة كبيرة.. وحين علمنا ذلك، عادت الطائرة إلى ملبورن، ورتبنا حجزًا آخر للركاب في وقت لاحق”.
وألغي الإذن بالهبوط في بالي؛ لأن أن شركة الطيران لم تبلغ السلطات الإندونيسية بتبديل الطائرة وهبطت الطائرة في مطار تولامارين صباح الأربعاء 28 من ديسمبر.
وأصدرت شركة Jetstar اعتذارًا يوم الأربعاء، وقالت: إنها بدأت تحقيقًا في الحادث.